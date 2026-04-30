Grupo automóvel Stellantis passa de prejuízo a lucro trimestral de 377 milhões

A Stellantis registou um lucro no primeiro trimestre de 377 milhões de euros, em contraste com os 387 milhões que tinha perdido no mesmo período de 2025, informou esta quinta-feira, 30, o grupo automóvel.

Em comunicado, o grupo, que integra marcas como Citroen, Peugeot ou Fiat, destacou que o resultado operacional praticamente triplicou, passando para 960 milhões de euros entre janeiro e março, contra os 327 milhões registados nos mesmos meses do ano passado.

O volume de negócios, por sua vez, aumentou 6%, para 38.132 milhões de euros, graças a um aumento de 11% nas vendas de veículos, com 1.365.000 unidades.

O presidente executivo (CEO), Antonio Filosa, destacou que os números deste primeiro trimestre "refletem os primeiros resultados das medidas implementadas para colocar a Stellantis numa trajetória de crescimento sustentável e rentável".

O CEO salientou que os automóveis lançados em 2025 "foram muito bem recebidos" e mostrou-se "convencido de que os 10 novos veículos previstos para 2026 virão reforçar esta dinâmica".

O principal fator para a melhoria dos resultados foi o aumento das vendas nas principais regiões do mundo onde a empresa desenvolve a atividade.

Na América do Norte, as vendas cresceram 6%, atingindo 379.000 unidades, com um volume de negócios de 16.114 milhões de euros e um resultado operacional positivo de 263 milhões.

Na Europa, registou-se um aumento de 5%, para 637.000 unidades, incluindo os do seu parceiro chinês Leapmotor, graças, em particular, à Itália, Alemanha e Espanha.

O volume de negócios na região ficou nos 14.375 milhões de euros, enquanto o resultado operacional desceu para oito milhões de euros (contra 292 milhões), de modo que a margem ficou nos 0,1%.

Os preços dos veículos na Europa baixaram em relação aos do primeiro trimestre de 2025, o que o fabricante atribuiu às medidas que tinha implementado durante o ano passado.

No Médio Oriente e na África, os registos mantiveram-se, enquanto na Ásia-Pacífico as vendas aumentaram.

O fluxo de caixa da atividade industrial foi negativo em 1.900 milhões de euros, o que a empresa atribuiu à habitual sazonalidade do primeiro trimestre, ainda que tenha salientado uma melhoria de 37% em relação aos primeiros três meses de 2025.

O endividamento da empresa aumentou no primeiro trimestre, atingindo 47.919 milhões de euros a 31 de março, contra os 45.947 milhões a 31 de dezembro.

A Stellantis manteve as perspetivas financeiras para o conjunto de 2026, ano em que espera melhorar as receitas líquidas, a margem operacional e o fluxo de caixa da atividade industrial.