Grupo BEL assegura primeira linha de crédito internacional até 50 milhões para financiar fornecedores

O Grupo BEL (acionista da Global Media, empresa proprietária do DN e do DV), obteve a sua primeira linha de crédito internacional, organizada pela Finacity Corporation, detida pela White Oak Global Advisors, com um montante inicial de 12,5 milhões de euros e possibilidade de ser ampliado até 50 milhões de euros. A operação destina‑se a financiar, através de um sistema de confirming grupado, o pagamento de faturas a fornecedores das empresas do grupo nas áreas de logística e distribuição — Bel Distribuição, Vasp, Amaral & Filhos e SDT ADR."Esta operação representa um marco importante na consolidação do Grupo BEL. Fortalece o nosso fluxo de caixa, otimiza o capital circulante e reforça a confiança e a colaboração que temos vindo a construir com os nossos parceiros e fornecedores", refere Marco Galinha, fundador e CEO do Grupo BEL, citado em comunicado. Segundo o administrador, "é um passo estratégico que sustenta o nosso plano de crescimento até 2030 e reflete a confiança de uma instituição financeira internacional no projeto BEL". João Valente, representante da Finacity Corporation, salienta, na mesma nota, que "esta linha de financiamento traduz a aposta da Finacity num grupo empresarial português em franco crescimento, com um impacto significativo na economia nacional e uma visão sólida de expansão internacional". "Estamos convictos de que esta parceria contribuirá para acelerar o desenvolvimento de um grupo com forte potencial de criação de valor", acrescenta João Valente.Fundado em 2001, o Grupo BEL apresenta receitas consolidadas superiores a 800 milhões de euros e emprega mais de 3.500 pessoas..Concorrência dá luz verde à compra da Grudisul pelo grupo Bel