Grupo Brisa compra francesa Axxès e reforça posição na portagem eletrónica para pesados na Europa

O Grupo Brisa concluiu a aquisição de 100% do capital e dos direitos de voto da francesa Axxès, fornecedor de serviços de portagem eletrónica para veículos pesados em diversos mercados europeus. A operação integra a Axxès na Via Verde e amplia a presença do grupo no segmento de transporte e logística a nível continental.A Axxès, fundada em 2005 e sediada em Lyon, opera em 14 países — entre os quais França, Alemanha, Itália, Áustria, Polónia e Portugal — e processa mais de mil milhões de euros em transacções anuais. A empresa tem 125 colaboradores e oferece uma plataforma de portagem e gestão de frotas, servindo clientes diretos e parceiros comerciais.A aquisição reforça as capacidades de interoperabilidade e a oferta de soluções para operadores de transporte, potencialmente traduzindo‑se em ganhos de eficiência e redução de custos operacionais para frotas que cruzam várias jurisdições europeias, salienta a empresa em comunicado divulgado esta quinta-feira, 27. Segundo António Pires de Lima, CEO do Grupo Brisa, "a conclusão desta aquisição representa um passo importante na execução do nosso plano estratégico, afirmando a Via Verde como líder europeia em serviços de mobilidade. A Axxès traz‑nos uma plataforma inovadora e uma presença reforçada no segmento de veículos pesados, totalmente alinhada com os nossos objetivos de descarbonização", acrescenta o administrador.A entrada da Axxès no perímetro do Grupo foi consumada após a satisfação das condições habituais, incluindo as autorizações regulatórias. A empresa continuará a operar com a sua marca e gestão atuais, enquanto o Grupo Brisa integra a sua oferta internacional — que já inclui presença nos Países Baixos.No plano de governança, Eduardo Ramos, CEO da Via Verde, assume a presidência (Chairman) da Axxès. Frédéric Lepeintre mantém‑se como Presidente e CEO da Axxès, e Pedro Mourisca, atual administrador da Via Verde, passa a administrador executivo com responsabilidades de CFO.