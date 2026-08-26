Grupo Casa do Sono prevê faturar até seis milhões em 2026 e investir 2,2 milhões na expansão

O Grupo Casa do Sono prevê faturar entre 5,5 e seis milhões de euros em 2026 e investir cerca de 2,2 milhões nos próximos cinco anos para abrir 22 lojas e atingir uma rede de 30 espaços.

O grupo, que detém as marcas Casa do Sono e Euro Sofás e conta atualmente com oito lojas, estima que a expansão permita criar cerca de 100 postos de trabalho diretos, disse à Lusa o presidente executivo (CEO) do grupo, Leon Netto, a propósito da abertura de uma nova loja da Euro Sofás no centro comercial UBBO, na Amadora, em Lisboa.

“Para 2026, o grupo prevê uma faturação entre 5,5 e 6 milhões de euros, mantendo a trajetória de crescimento registada nos últimos anos”, afirmou Leon Netto.

No último ano, o grupo registou uma faturação superior a quatro milhões de euros, com as margens de lucro a aumentarem cerca de 10% face ao ano anterior.

Para atingir a meta de 30 espaços no prazo de cinco anos, o Grupo Casa do Sono prevê abrir mais 22 unidades, com um investimento médio estimado em 100 mil euros por loja, num total de aproximadamente 2,2 milhões de euros.

Segundo o CEO, considerando uma média de quatro trabalhadores por unidade, as novas lojas deverão criar cerca de 100 postos de trabalho diretos.

O plano de expansão inclui a abertura de uma nova unidade da Casa do Sono em Portimão durante o segundo semestre deste ano, bem como a recente inauguração de duas lojas da Euro Sofás no Oeiras Parque e no centro comercial UBBO.

Nestas três unidades, o investimento ascende a cerca de 400 mil euros.

Fundado em 2018, o Grupo Casa do Sono integra atualmente as marcas Casa do Sono, dedicada ao segmento do descanso, e Euro Sofás, criada posteriormente para autonomizar a oferta de sofás.