O grupo Casais adquiriu 80% do capital do grupo de construção espanhol ACR com o objetivo de “expandir a atividade” e reforçar a presença no mercado espanhol e na Europa.

“A intenção é expandir a atividade, vemos na Península Ibérica uma dinâmica de crescimento mais favorável do que em muitos outros mercados europeus e queremos aproveitar essa oportunidade para reforçar o peso da Europa no Grupo”, disse o presidente executivo do grupo Casais, António Carlos Rodrigues, em declarações à Lusa.

Com esta aquisição, cujo valor não foi divulgado, Espanha passa a estar nos principais mercados do grupo, a par de Portugal e Angola.

“Perspetivamos atingir um volume de negócios de cerca de 1,3 mil milhões de euros em 2026 e, com este novo perímetro e o crescimento previsto da atividade, cerca de 1,7 mil milhões de euros em 2027”, afirmou o CEO do grupo de Braga.

“Este passo reforça tudo o que somos enquanto empresa, partilhamos com a Casais a mesma forma de entender a construção, e fazer parte de um grupo desta dimensão permite-nos chegar mais longe, a ACR mantém o seu nome, a sua equipa, a sua cultura e o seu propósito, contamos com toda a organização para esta nova etapa", afirmou o presidente do grupo ACR, Michel Elizalde, em comunicado.

Esta configura a segunda aquisição do grupo português em Espanha no espaço de um ano, tendo em dezembro de 2025 comprado a unidade produtiva da Terratest em Espanha, operador de fundações especiais e melhoria de solos, que integra hoje o Polo Ibérico de Geotecnia do Grupo Casais, a par da Ancorpor.

A colaboração entre a Casais e a ACR ganhou expressão em 2023 com a construção, em consórcio, de um hotel em Madrid. Em junho de 2026, as duas empresas formalizaram a criação da CREE Iberia, e a “aquisição agora concluída dá continuidade a essa colaboração”, de acordo com o comunicado.

A Casais foi criada a 23 de maio de 1958 e é atualmente a segunda maior construtora portuguesa e a ACR é uma construtora espanhola fundada em 1973 em Pamplona, especializada na construção de prédios e unidades residenciais industrializadas.