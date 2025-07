Grupo Celeste ganha fôlego para atacar novos mercados

O grupo Celeste, um dos principais operadores portugueses do setor da panificação e pastelaria e já com uma história de mais de meio século, tem atualmente uma capacidade de produção da ordem das 8700 toneladas/ano. Este volume é a materialização de um dos objetivos inscritos no plano de negócios que arrancou em 2019 e que visou aumentar em 30% a resposta industrial ao mercado. As quatro unidades do grupo - Guimarães, Vizela, Ermesinde e Luxemburgo - estão preparadas para fabricar mais de 14 milhões de pães por mês, 100 mil pães de forma e 100 mil bolachas, revelou Teresa Vaz, CEO e filha do fundador do grupo com sede em Guimarães. Para potenciar esta força industrial, quer ganhar terreno nos mercados externos.