O gigante chinês das telecomunicações Huawei foi considerado culpado, na terça-feira, 24 de novembro, nos Estados Unidos, de roubo de segredos industriais e de ajudar o Irão a censurar a Internet, uma decisão que mereceu fortes críticas por parte do grupo.

O júri de um tribunal de Nova Iorque considerou também o grupo culpado de fraude bancária, mas rejeitou a acusação considerada mais grave no processo, a de associação criminosa visando a apropriação indevida de propriedade intelectual.

As acusações norte-americanas são "desprovidas de qualquer fundamento jurídico e factual", afirmou, em comunicado, a Huawei, que enfrenta restrições nos Estados Unidos e na Europa.

O grupo acrescentou que está a analisar "minuciosamente" as decisões judiciais e pondera adotar "todas as medidas jurídicas necessárias" para defender os seus interesses.

A pena deverá ser fixada em setembro de 2027.

"Durante décadas, a Huawei e três das suas filiais desenvolveram as suas atividades nos Estados Unidos com base em mentiras e roubos. Graças ao trabalho do FBI e dos nossos procuradores federais, os responsáveis por estas atividades criminosas serão responsabilizados", afirmou, em comunicado, o secretário norte-americano da Justiça, Todd Blanche.

A procuradoria de Brooklyn, responsável pelo processo, sustentou que várias filiais da Huawei roubaram segredos industriais entre 2000 e 2020. O grupo foi acusado, nomeadamente, de tentar recrutar funcionários de empresas norte-americanas de telecomunicações, dos quais obteve informações tecnológicas.

Segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, estavam em causa "códigos-fonte e manuais de utilização de encaminhadores de Internet, tecnologias de antenas e tecnologias de teste de robôs".

Estas informações permitiram à Huawei desenvolver produtos semelhantes aos dos concorrentes, comercializados a preços inferiores, segundo a acusação.

Em 2013, a Huawei lançou mesmo, segundo a acusação, um programa interno que previa a atribuição de prémios aos trabalhadores que obtivessem segredos industriais de empresas concorrentes.

O grupo foi também considerado culpado de ter "ajudado o regime iraniano (...) a vigiar e censurar o acesso dos utilizadores à Internet", segundo o comunicado do Departamento de Justiça.

"A Huawei mentiu repetidamente sobre a natureza das suas atividades no Irão", acrescentou o departamento.

A diretora financeira da empresa e filha do fundador do grupo, Meng Wanzhou, foi acusada no âmbito do mesmo processo, mas celebrou um acordo de suspensão do processo penal com as autoridades norte-americanas, em 2021.

O processo foi instaurado durante o primeiro mandato de Donald Trump, num contexto de guerra comercial entre os Estados Unidos e a China.

A administração Trump invocou o risco de espionagem ao serviço do Governo chinês e colocou, em 2019, a Huawei numa lista que restringiu o acesso do grupo a fornecedores norte-americanos.

Em 2020, a Comissão Federal de Comunicações (FCC), entidade reguladora das telecomunicações dos Estados Unidos, classificou a empresa como uma ameaça à segurança nacional.

Esta política, mantida durante a administração de Joe Biden, afastou a Huawei do mercado norte-americano, onde os seus produtos deixaram de ser comercializados, o que não impediu o grupo de continuar a ser o maior fabricante mundial de equipamentos de telecomunicações.

Portugal, à semelhança de outros países europeus, decidiu, em 2024, excluir a empresa das suas redes de telecomunicações de quinta geração (5G).

A União Europeia planeia também proibir a utilização de equipamentos de rede fornecidos por empresas chinesas como a Huawei e a ZTE, outro fabricante chinês.