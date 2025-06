Grupo Ribera investe seis milhões de euros no Hospital de Cascais

Para José Bento e Silva, Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Cascais, estas aquisições "vêm otimizar a eficiência dos processos e a nossa capacidade de resposta". E tudo para melhorar "a prestação de cuidados à população de Cascais e algumas freguesias de Sintra, e no reforço em segurança e tecnologia para apoio à tomada de decisão dos nossos profissionais".