Grupo EDP entre as 10 empresas mais sustentáveis do mundo, revela Revista Time

Num ranking global de sustentabilidade publicado pela revista Time, estão presentes seis empresas portuguesas. Entre estas, o Grupo EDP lidera, com alguma distância, ao surgir no top-10.

A lista contempla um total de 750 empresas dos cinco continentes, colocadas desde a primeira até à última posição, mediante um critério de pontuação. Neste âmbito, foi analisada a introdução de práticas sustentáveis (transparência, responsabilidade e impacto no ambiente) nos negócios de cada empresa analisada. O trabalho é resultado de uma parceria entre a Time e a Statista, plataforma que reúne dados estatísticos.

O Grupo EDP surge na 10ª posição, com 89,63 pontos. Este une várias entidades, não apenas em Portugal, como também em Espanha, Brasil, Itália, Polónia e EUA.

Entre as empresas nacionais, segue-se a Jerónimo Martins, na 128.ª posição, com 80,22 pontos. Mais atrás fica a NOS, a que foram atribuídos 73,83 pontos (367.ª posição), assim como a Sonae, com 73,66 pontos (376.ª posição). Seguem-se a REN (Redes Energéticas Nacionais), nos 71,03 pontos (483.ª pontos) e a Altri, que recebe 70,87 pontos (495.ª posição)

No topo do ranking global surge a francesa Schneider Electric, com um total de 97,58 pontos. A segunda posição pertence à japonesa NRI, que se fixou nos 95,00 pontos. Completa o pódio uma empresa sediada em Itália, a Moncler, com 94,41 pontos. Consulte abaixo o top 10 do ranking: