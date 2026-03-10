Grupo FNAC aprova proposta de compra do dono do maior clube do futebol checo

O conselho de administração da Fnac Darty deu 'luz verde' a uma proposta de compra do grupo. A transação envolverá o pagamento de 36 euros por ação, o que significa que a avaliação total ascende a 1,1 mil milhões de euros.

Em causa está o grupo que está presente no mercado português por ser dono das lojas FNAC e MediaMarkt, distribuídas por Portugal e por toda a Europa, a par do Reino Unido. No dito, o magnata checo Daniel Kretinsky tem uma participação minoritária desde 2021, ainda que por várias vezes tenha reforçado a sua posição. Agora, está a encetar esforços para chegar além dos 50% dos votos.

O próprio é dono do Sparta de Praga, o maior clube de futebol da Chéquia, além de estar presente noutros negócios, com investimentos que vão desde a tecnologia à comunicação social. É o segundo homem mais rico do país e controla 28,5% do capital da empresa, já que detém o EP Group.

É este o número que o próprio quer que supere os 50%, de forma a passar a deter mais de metade dos direitos de voto na empresa, o que faria do próprio acionista maioritário.

Para tal, efetuou uma OPA (Oferta Pública de Aquisição), que ascende a 36 euros por cada ação da Fnac Darty, que tem capital aberto na bolsa de Paris. O Conselho de Administração emitiu, de forma unânime, um parecer favorável à oferta, que tem um prazo definido até ao segundo semestre. Cada acionista tem agora a possibilidade de manter ou vender os respetivos títulos.

Fundado em França, o grupo está presente em 14 países, com 1.500 lojas e aproximadamente 30 mil trabalhadores. Cerca de meia centena destas lojas estão localizadas em Portugal e dispõem de mais de dois mil funcionários.

Afinal, quem é Daniel Kretinsky?

O empresário checo é o segundo homem mais rico da Chéquia, com um património avaliado em cerca de 10,1 mil milhões de dólares (8,52 mil milhões de euros, ao câmbio àquela data), de acordo com a Forbes Portugal (dados de janeiro de 2026).

Tem participações em empresas como a Royal Mail, a ThyssenKrupp, a cadeia francesa Casino e a Makro, assim como no jornal francês Le Monde. No desporto, é dono dos checos do Sparta de Praga e acionista minoritário dos ingleses do West Ham.