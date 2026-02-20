Grupo Gigas investe cinco milhões no data center da ONI para reforçar soberania digital

O Grupo Gigas anunciou um investimento de cinco milhões de euros no data center da Matinha, em Lisboa, operado pela ONI, para melhorar eficiência energética, reforçar capacidades elétricas e criar novas 'salas brancas' destinadas a alojar servidores críticos.

O montante integra um compromisso mais amplo com Portugal que já ultrapassa os 80,5 milhões de euros desde 2019.

A intervenção visa também consolidar a oferta de alojamento, serviços cloud e conectividade suportados pela rede de fibra da ONI e por ligações diretas a cabos submarinos, garantindo proteção local dos dados sem perder conectividade internacional.

A ONI destaca ainda a aposta na chamada “cloud soberana”, que permite manter dados em território nacional e cumprir normas como DORA e NIS2, reduzindo simultaneamente custos operacionais para empresas clientes.

Atualmente o centro emprega cerca de 130 profissionais e está prevista a contratação de reforços, sobretudo nas áreas de engenharia e comercial, para responder à crescente procura por serviços seguros e soberanos.

A infraestrutura integra o Pacto de Neutralidade Climática, alinhando expansão tecnológica com metas ambientais.

“Este investimento não é apenas tecnológico, trata-se também de um importante reforço do nosso compromisso para com o tecido empresarial e soberania digital Nacional”, afirma Mário Lopes, Country Manager do Grupo Gigas e Diretor Comercial da ONI.