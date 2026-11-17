O grupo Torel, que explora nove unidades hoteleiras em Portugal, perspetiva fechar o ano com uma faturação da ordem dos 30 milhões de euros. A concretizar-se a previsão, irá registar um crescimento de 30% face aos 23 milhões de euros de 2025. Esta performance é acompanhada pelo aumento do número de hotéis que tem sob alçada. No ano passado, a empresa assegurou a gestão de mais três unidades (no Porto, Guimarães e Açores) e, já neste exercício, alargou a carteira ao Torel Private Collection e ao Lenscape Coterie, ambos no Porto. A expansão está na mira e até pode estender-se além fronteiras.

Segundo Ingrid Koeck, CEO e sócia do grupo, o objetivo é expandir as duas marcas: a Torel Boutiques e a recém lançada Coterie Collection. O plano de crescimento em Portugal está “numa fase de planeamento” e, por isso, refere ser “prematuro partilhar quaisquer detalhes”. Não deixa, contudo, de admitir que o crescimento além fronteiras está também nos horizontes. Como afirma, “estamos abertos à possibilidade de expandir para além de Portugal”, mas, para já, “não temos nenhum projeto específico”.

Este verão, o grupo estreou a marca Coterie Collection, com a abertura do Lenscape Coterie, junto à Muralha Fernandina, no Porto. O projeto de hotelaria de cinco estrelas tem, de momento, 39 espaços de alojamento, entre quartos, suites e studios, estando previstos um total de 52. Também em julho, o grupo abriu as portas do Torel Private Collection, num prédio do final século XIX, debruçado sobre o rio Douro, no Porto.

Este hotel na margem do Douro, que chegou a ser explorado pelo grupo Vila Foz, dispõe de 19 quartos e suites, e de uma coleção de arte com mais de 300 obras, de artistas portugueses como Helena Almeida, José Pedro Croft e Rui Chafes, e também internacionais como Kiluanji Kia Henda, Takashi Murakami ou Bosco Sodi. O colecionador, que também é o proprietário do edifício e se reserva o direito ao anonimato, tem algumas peças expostas nas paredes do palacete e dos quartos. Para breve, está prevista uma galeria no hotel.