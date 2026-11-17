O grupo Torel, que explora nove unidades hoteleiras em Portugal, perspetiva fechar o ano com uma faturação da ordem dos 30 milhões de euros. A concretizar-se a previsão, irá registar um crescimento de 30% face aos 23 milhões de euros de 2025. Esta performance é acompanhada pelo aumento do número de hotéis que tem sob alçada. No ano passado, a empresa assegurou a gestão de mais três unidades (no Porto, Guimarães e Açores) e, já neste exercício, alargou a carteira ao Torel Private Collection e ao Lenscape Coterie, ambos no Porto. A expansão está na mira e até pode estender-se além fronteiras.
Segundo Ingrid Koeck, CEO e sócia do grupo, o objetivo é expandir as duas marcas: a Torel Boutiques e a recém lançada Coterie Collection. O plano de crescimento em Portugal está “numa fase de planeamento” e, por isso, refere ser “prematuro partilhar quaisquer detalhes”. Não deixa, contudo, de admitir que o crescimento além fronteiras está também nos horizontes. Como afirma, “estamos abertos à possibilidade de expandir para além de Portugal”, mas, para já, “não temos nenhum projeto específico”.
Este verão, o grupo estreou a marca Coterie Collection, com a abertura do Lenscape Coterie, junto à Muralha Fernandina, no Porto. O projeto de hotelaria de cinco estrelas tem, de momento, 39 espaços de alojamento, entre quartos, suites e studios, estando previstos um total de 52. Também em julho, o grupo abriu as portas do Torel Private Collection, num prédio do final século XIX, debruçado sobre o rio Douro, no Porto.
Este hotel na margem do Douro, que chegou a ser explorado pelo grupo Vila Foz, dispõe de 19 quartos e suites, e de uma coleção de arte com mais de 300 obras, de artistas portugueses como Helena Almeida, José Pedro Croft e Rui Chafes, e também internacionais como Kiluanji Kia Henda, Takashi Murakami ou Bosco Sodi. O colecionador, que também é o proprietário do edifício e se reserva o direito ao anonimato, tem algumas peças expostas nas paredes do palacete e dos quartos. Para breve, está prevista uma galeria no hotel.
O grupo Torel, que se estreou, em 2013, na gestão hoteleira com a unidade Torel Palace Lisbon, tem apostado em criar unidades boutique para um cliente sem preocupações com os preços. Este foco, prende-se com uma lacuna do mercado. Como explica Ingrid Koeck, o país “não tem oferta suficientemente desenvolvida” neste segmento. “O mercado de luxo está a descobrir Portugal, é aí que está a nossa oportunidade, crescer em valor”, frisa. Na sua opinião, “é uma verdadeira oportunidade de crescimento”. As taxas de ocupação confirmam a procura. Segundo avança a gestora, rondam os 79% este ano, em Lisboa, e estão acima dos 72% no Porto. Os principais clientes são norte-americanos, britânicos e portugueses.
Para Ingrid Koeck, “um destino de luxo só é verdadeiramente competitivo quando a qualidade é transversal a toda a oferta”. E, diz, é esse o trabalho que o grupo tem desenvolvido. “Procuramos responder a estas expectativas através de uma hospitalidade personalizada e de propostas com identidade própria”, afirma. Para o grupo Torel, “o futuro passa por combinar sofisticação, serviço de excelência e genuinidade”. Refira-se que seis dos hotéis da empresa têm uma chave Michelin, certificação de estadias muito especiais. E dois asseguraram também o selo da Virtuoso, programa de parceiros turísticos de viagens e estadias de luxo da América Latina e Caraíbas.
Dentro desta estratégia de luxo e exclusividade, a gestora de origem austríaca decidiu aliar a hotelaria à gastronomia. A experiência da família, que teve um negócio de alojamento e restauração, terá ajudado a esta decisão. Segundo frisa, no grupo Torel “acreditamos que a gastronomia é uma parte essencial da vida e queremos que os nossos restaurantes sejam espaços de encontro e partilha, onde as pessoas possam viver novas experiências e conviver de uma forma inovadora e criativa”. Tem, por isso, para hóspedes e público em geral, 12 restaurantes e bares nos hotéis, dos quais três ostentam uma estrela Michelin (todos sob a batuta do chef Vítor Matos).
O grupo Torel é detido por João Pedro Tavares e Ingrid Koeck. Emprega 373 pessoas.