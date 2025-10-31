DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Grupo Hoti Hoteis entra no setor imobiliário com investimento de 80 milhões em Aveiro

Projeto chama-se Golden Ria e trata-se de um novo complexo que combina habitação, serviços hoteleiros e um hotel, respondendo à crescente procura por soluções habitacionais mais flexíveis.
O Grupo Hoti Hoteis anunciou a sua entrada no setor imobiliário com o lançamento do Golden Ria, um novo complexo de uso misto em Aveiro, que envolve um investimento estimado de 80 milhões de euros.

Este projeto combina habitação, serviços hoteleiros e um hotel, respondendo à crescente procura por soluções habitacionais mais flexíveis.

O empreendimento será composto por quatro edifícios: dois edifícios residenciais, totalizando 134 frações de tipologias T1 a T4, um edifício dedicado à residência com serviços hoteleiros, conhecido como Golden Residence Aveiro, com 49 frações, e um hotel com o conceito Lifestyle, que incluirá o Star Inn, com 90 quartos, e o Star Studios, com 72 estúdios.

Além disso, o complexo contará com cerca de 450 lugares de estacionamento subterrâneo, dos quais aproximadamente 20% serão destinados ao estacionamento público.

Manuel Proença, fundador e presidente do grupo, citado em comunicado, destacou que "com o Golden Ria inauguramos uma nova etapa no desenvolvimento do Grupo Hoti Hoteis, combinando a nossa experiência hoteleira com a promoção imobiliária para criar valor sustentável para a cidade, para os residentes e para os nossos clientes".

O Grupo Hoti Hoteis está a apostar em projetos de uso misto, uma tendência em crescimento no mercado global, que é estimado em mais de nove mil milhões de dólares para 2024, e visa maximizar a proposta de valor, reduzir a intensidade de capital e responder à necessidade de habitação nas áreas urbanas.

