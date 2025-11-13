Grupo Inpost vê lucro cair 43,2% para 114 milhões até setembro

O grupo polaco InPost anunciou um resultado líquido de 481,3 milhões de zloty (aproximadamente 113,8 milhões de euros à taxa de câmbio atual) nos primeiros nove meses de 2025, uma redução de 43,2% face ao mesmo período de 2024. As receitas subiram 35% para 10.254 milhões de zloty (cerca de 2,4 mil milhões de euros), em termos homólogos.No comunicado, a empresa mantém inalteradas as previsões para volume e receitas do grupo em 2025 e reafirma a expectativa de crescimento do EBITDA ajustado na Polónia e na zona euro. Rafał Brzoska, fundador e CEO do Grupo InPost, realça, em comunicado enviado à imprensa, que "à medida que nos aproximamos da temporada alta, estamos totalmente comprometidos em oferecer a melhor qualidade para nossos utilizadores e comerciantes".Criado em 1999, o grupo conta com cerca de 57 mil cacifos automáticos em nove mercados europeus e fornece entregas ao domicílio e soluções de fulfillment para comerciantes online..InPost testa cacifos com painéis fotovoltaicos que não dependem da rede elétrica local