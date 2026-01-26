Grupo italiano Rekeep entra em Portugal com aquisição de 60% da Euromex

A Rekeep comprou 60% do capital da portuguesa Euromex Facility Services, especializada em serviços de higiene e limpeza para edifícios de saúde, anunciou hoje o grupo italiano, sem divulgar o valor da operação.

“Na sequência da aquisição, a empresa passará a adotar a nova denominação social Rekeep Portugal e Ricardo Gonçalves Cerqueira, ‘chief executive officer’ [CEO] & ‘board member’ [administrador] e acionista relevante da empresa, com uma participação de 40%, manterá o seu cargo, enquanto Federico Gandino, diretor-geral da Rekeep World, assumirá o cargo de presidente do Conselho de Administração”, avança a Rekeep, que se apresenta como “o principal grupo italiano a operar no setor de ‘integrated facility management’”.

Fundada em 1991 e sediada no Porto, a Euromex presta serviços para entidades públicas e unidades de saúde, entre as quais alguns dos principais hospitais do país, e emprega cerca de 3.000 pessoas. Em 2025 faturou 30 milhões de euros, dos quais 80% provenientes de contratos com entidades públicas e 20% do setor da saúde.

Segundo a Rekeep, esta operação dá “continuidade à sua estratégia de expansão em mercados estrangeiros estratégicos através de parcerias com empresas locais com forte implantação regional, equipas de gestão altamente reconhecidas e competências específicas em ‘facility management’, bem como através da adjudicação de concursos públicos e privados”.

“Além disso, a entrada no mercado português reforça ainda mais o posicionamento internacional do grupo, que atualmente já gera cerca de 25% do seu volume de negócios consolidado no estrangeiro, e amplia a sua presença no setor da saúde, um segmento de negócio estratégico caracterizado por elevados padrões de qualidade, organização e tecnologia”, enfatiza.

Citado no comunicado, o presidente da Rekeep descreve Portugal como “um mercado com características muito interessantes, em particular no setor da saúde”, onde acredita que “a experiência e ‘know-how’ organizacional [do grupo] podem gerar um valor acrescentado significativo”.

“Tal como fizemos noutros países, também neste caso pretendemos trabalhar em estreita colaboração com a gestão local, valorizando a sua experiência e apoiando-a com as capacidades de planeamento e controlo desenvolvidas pelo nosso grupo ao longo de mais de 80 anos de atividade”, refere Claudio Levorato.

Focado na prestação de serviços integrados dirigidos a património imobiliário, ao ambiente e de apoio aos serviços de saúde, a Rekeep assegura a gestão de instalações, limpeza, manutenção de espaços verdes, manutenção e reabilitação energética de edifícios e trabalhos especializados para clínicas e hospitais (lavandaria e esterilização).

Presta ainda serviços auxiliares ao ‘core business’ de grandes grupos privados, entidades públicas e unidades de saúde, operando também na área a reabilitação energética de edifícios, fornecendo aos seus clientes soluções para a redução de emissões e consumos.

A Rekeep tem sede em Zola Predosa, na Bolonha, e escritórios operacionais na Polónia, França, Portugal, Médio Oriente e Turquia, empregando aproximadamente 26.000 pessoas em Itália e no estrangeiro