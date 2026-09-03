Grupo Mosqueteiros inaugura lojas em Felgueiras com investimento superior a quatro milhões

O Grupo Mosqueteiros ampliou a sua presença no distrito do Porto com a abertura, na passada terça-feira (1 de setembro), de uma loja Bricomarché e um Roady Centro-Auto em Felgueiras.

Este investimento, que ultrapassa os quatro milhões de euros, resulta na criação de 31 novos postos de trabalho.

A nova loja Bricomarché, a 63.ª do grupo em Portugal, possui uma área total de 2.715 m² dedicada à venda de produtos nas áreas de bricolage, construção, decoração, jardim e pet shop.

Por sua vez, o 38.º Centro Auto Roady ocupa uma área de 842 m² e inclui uma oficina equipada para prestar assistência a automóveis a combustão, elétricos e híbridos. Os serviços disponíveis incluem revisões de óleo, carregamento de ar condicionado e diagnóstico eletrónico, além de uma loja com mais de 4.000 produtos de marcas reconhecidas, revela o grupo em comunicado.