Grupo Olivia quer reforçar no Porto e investir em Lisboa

O grupo hoteleiro Olivia Singular Houses quer ganhar dimensão no mercado nacional. Há cerca de ano e meio estreou-se neste negócio com quatro unidades no Porto, num investimento da ordem dos dez milhões de euros a cargo da Lince Capital, sociedade de capital de risco portuguesa. Neste período, o Exmo Hotel by Olivia, as guesthouses 1872 River House e Marquês Garden House, e o 1895 Apartments ganharam o seu espaço com um conceito assente na qualidade e personalização do serviço, apesar da grande competitividade do mercado, diz Carlos de Freitas, diretor-geral do grupo. Agora, "o nosso objetivo é fazer crescer a marca Olivia, dar-lhe notoriedade". O plano de expansão tem como prioridade o Porto e Lisboa, sem descartar oportunidades que possam surgir em Évora, na Costa Vicentina e no Douro.