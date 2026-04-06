Grupo SIBS anuncia João Mello Franco como presidente da Comissão Executiva

O Grupo SIBS anunciou a cooptação de João Mello Franco como presidente da Comissão Executiva, depois da saída de Madalena Tomé, em setembro passado.

A informação foi feita pelo grupo em comunicado esta segunda-feira, 6, em que sublinha que dá “início a um novo ciclo de gestão num momento em que o ecossistema europeu de pagamentos enfrenta uma profunda transformação”.

A Comissão Executiva do grupo passa, assim, a integrar, além de João Mello Franco, Hélder Neves (administrador financeiro), Teresa Mesquita (administradora operacional), Rui Lima (com o pelouro da operação internacional) e Ricardo Madeira (administrador com pelouro da tecnologia), enquanto Vítor Fernandes se mantém como presidente do Conselho de Administração.

João Mello Franco era administrador no Banco CTT e tinha sob sua alçada a operação comercial.

Com formação na Universidade Católica Portuguesa e um MBA no INSEAD, o novo CEO do grupo responsável pela rede multibanco passou pela McKinsey & Company e pelo Banco Espírito Santo e Novo Banco, onde foi membro executivo do Conselho de Administração.

Citado no documento, João Mello Franco considerou que os desafios que o grupo tem “pela frente são exigentes” e descreveu como meta reforçar a liderança da SIBS no mercado português.

Vítor Fernandes apontou que a escolha de João Mello Franco “reflete as prioridades estratégicas do grupo”, seja pela relação com os clientes nacionais, pelo reforço da posição no panorama europeu dos pagamentos e “garantir que a SIBS continua a criar valor sustentável para os seus acionistas e para os mercados onde opera”.