Grupo Torrestir estabelece parceria com Davies Turner para expansão no Reino Unido

O Grupo Torrestir anunciou uma nova parceria com a empresa britânica Davies Turner, um dos principais operadores logísticos independentes do Reino Unido. A Davies Turner, que conta com 23 filiais e mais de 850 colaboradores no Reino Unido, passa a atuar como agente exclusivo da Torrestir no território britânico.Esta colaboração visa consolidar a presença da Torrestir no mercado britânico, reforçando a sua rede de transporte internacional e melhorando a resposta aos clientes.Hélder Silva, diretor-geral da Torrestir Transitários, afirma, citado em comunicado, que “esta mudança de paradigma representa um marco importante na nossa evolução estratégica. Ao passarmos de um modelo centralizado, com um único HUB de entrada em Londres, para um sistema assente em ligações diretas a cinco delegações, reforçamos a nossa capacidade de resposta e a proximidade aos nossos clientes e parceiros”.O novo acordo estabelece ligações diretas e regulares entre Porto e Lisboa e as cidades de Londres, Birmingham, Bristol, Manchester e Glasgow. Isso aumentará a eficiência operacional e reduzirá o tempo de trânsito das mercadorias. O diretor-geral da Torrestir Transitários acrescenta que “esta transformação permitirá elevar o nível de serviço na área da grupagem e abrir novas oportunidades no mercado de LTL (Less Than Truckload)”.Além disso, a parceria permitirá que a Torrestir atue no mercado ADR (mercadorias perigosas), uma área importante para a importação, que até agora não fazia parte do portefólio da empresa.Luís Torres, CEO do Grupo Torrestir, destaca que a parceria reflete valores comuns ao afirmar que acredita que "as melhores parcerias são aquelas que se constroem sobre valores sólidos e uma visão comum para o futuro”.Danny Southby, diretor da Davies Turner, mostra entusiasmo com a colaboração, porque "vem reforçar o nosso tráfego entre o Reino Unido e Portugal”, refere. .Grupo Torrestir com interesse na CP Carga