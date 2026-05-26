Grupo Vapo passar a chamar-se Versa e prevê investimento de 70 milhões a cinco anos

O grupo Vapo, dono dos postos de abastecimento Q8, passa a chamar-se grupo Versa e anunciou hoje um investimento de 70 milhões de euros para os próximos cinco anos.

Segundo a empresa com sede em Guimarães, a “transformação surge após um percurso de consolidação e crescimento do grupo, marcado pela construção e posterior alienação da operação Q8 em Portugal à Prio”.

“Esta transformação resulta também da credibilidade e da relação de confiança que fomos construindo ao longo do tempo junto dos nossos parceiros, nomeadamente com a banca”, afirmou o presidente do grupo, Daniel Carvalho, em comunicado.

Nos próximos cinco anos, o Grupo Versa prevê investir cerca de 70 milhões de euros em novos projetos e no reforço das suas áreas estratégicas de atividade, consolidando uma visão de crescimento sustentado e de longo prazo.

O Grupo Versa é uma ‘holding’ portuguesa que investe e aposta em empresas nas áreas da saúde, imobiliário, energia, mobilidade, sustentabilidade e soluções empresariais, reunindo um conjunto de operações orientadas para o impacto económico, social e territorial.