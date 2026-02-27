Grupo Visabeira lança Nearing Visabeira para ficar a cargo de operação na Europa e América

O grupo Visabeira anunciou o lançamento da Nearing Visabeira, que sucede à Constructel Visabeira e passa a representar a atividade desenvolvida nos setores da energia e das telecomunicações na Europa e nos Estados Unidos.

Esta nova marca global "sucede à Constructel Visabeira, empresa participada minoritariamente pelo Goldman Sachs Alternatives, que passa a representar a atividade desenvolvida nos setores da energia e das telecomunicações nos mercados da Europa e dos Estados Unidos da América".

De acordo com a empresa, "assente na experiência acumulada ao longo de mais de 45 anos de história do grupo Visabeira, a Nearing Visabeira projeta esse legado para uma nova etapa de crescimento internacional".

A marca opera em 11 países (Portugal, EUA, Reino Unido, França, Bélgica, Alemanha, Itália, Irlanda, Dinamarca, Espanha e Suécia) e reúne uma equipa com mais de 8.500 colaboradores.

No ano passado, a Constructel Visabeira, agora Nearing Visabeira, "registou um volume de negócios aproximado de 2,2 mil milhões de euros, correspondente a um crescimento orgânico anual superior a 16%, reforçando a sua posição como um dos líderes internacionais na engenharia de infraestruturas críticas".

Os EUA e Reino Unido representaram mais de 55% da faturação, com o setor de energia a corresponder a cerca de 50% da atividade no mesmo período.

"A Nearing Visabeira nasce com a ambição de estarmos cada vez mais próximos dos nossos clientes, parceiros e comunidades, reforçando simultaneamente o nosso papel de liderança e o nosso contributo para a transformação digital e energética", afirma Nuno Terras Marques, CEO do grupo Visabeira e da Nearing Visabeira, citado em comunicado.