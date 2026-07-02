Grupo Volkswagen avalia venda da participação no Bayern de Munique

As dificuldades que atravessa o setor automóvel europeu têm obrigado as empresas a cortar gorduras, de forma a tornarem-se mais eficientes. Agora, parece que os cortes vão chegar ao futebol.

O Grupo Volkswagen está a atravessar um processo de reestruturação e a ponderar vender a participação de 8,3% que tem no capital do FC Bayern de Munique, segundo informa a Bloomberg. Aquele é o clube mais titulado do futebol alemão.

Em simultâneo, o grupo está a avaliar a participação que detém no VfB Stuttgart, outro clube que compete na principal liga alemã de futebol.

O grupo é um dos maiores do setor em todo o mundo, já que detém marcas como Audi, Porsche e Lamborghini, além da própria Volkswagen. Tem planos para despedir até 100 mil pessoas e fechar quatro fábricas na Alemanha, de forma a recuperar força, perante o aumento dos custos e o crescimento das marcas chinesas, que apresentam preços super competitivos.

O futuro pode trazer, em ambos os casos, a entrada de fundos de capital privado.