Grupos Cerealis e Better Foods integram operações de moagem

Os grupos Cerealis e Better Foods chegaram a acordo para integrar as respetivas operações de moagem, numa parceria que irá reunir a Cerealis Moagens e as unidades Ceres, Germen, Granel e Carneiro Campos, foi hoje anunciado.“Esta iniciativa pretende reforçar a competitividade e a capacidade industrial do setor moageiro português, num momento de rápida transformação do mercado ibérico”, sustentam a Cerealis e a Better Foods em comunicado.“Visa também contribuir para fortalecer a sustentabilidade da indústria nacional da farinha, mantendo a garantia de um abastecimento eficiente, fiável e competitivo num setor essencial para a economia”, acrescentam.Citado no comunicado, o presidente executivo (CEO) da Cerealis afirma que “a nova escala dos principais operadores ibéricos está a redefinir o patamar competitivo” em que a empresa atua.“Esta parceria permite-nos acompanhar essa evolução, ao reforçar a eficiência e a capacidade de investir, inovar e prestar um serviço mais robusto. É um passo fundamental para construirmos um projeto industrial capaz de responder a um mercado mais exigente, assegurando qualidade crescente e continuidade de fornecimento aos nossos clientes”, destaca Pedro Moreira da Silva.Já Armando Miranda, CEO do grupo Better Foods, refere que “este acordo representa uma oportunidade para somar competências e reforçar a posição da atividade moageira portuguesa, num contexto ibérico cada vez mais rigoroso”.“Acreditamos que a integração permitirá acelerar a modernização industrial e melhorar a capacidade de servir o mercado, beneficiando clientes, colaboradores e parceiros”, diz.Entre as prioridades desta operação – que aguarda agora aprovação da Autoridade da Concorrência (AdC) - os dois grupos destacam o aumento da eficiência operacional em todo o território nacional, o reforço da capacidade de investimento e modernização industrial, o fortalecimento da resiliência da cadeia de valor dos cereais e a melhoria dos processos e soluções de apoio a clientes e parceiros.A Cerealis é um grupo centenário do setor agroalimentar com mais de 760 colaboradores, especializado em produtos derivados da transformação de cereais e detentor de 11 marcas comerciais, entre as quais a Nacional, Milaneza e Napolitana.Reclamando a liderança de mercado nas massas alimentícias e farinhas industriais, complementa a sua gama com farinhas culinárias, bolachas, cereais de pequeno-almoço e barras de cereais e transforma anualmente mais de 440.000 toneladas de cereais nos seus quatro centros de produção certificados.O Grupo Better Foods apresenta-se como "o maior grupo moageiro português", produtor de farinhas e ingredientes alimentares, e integra quatro unidades moageiras: Ceres, Germen, Carneiro Campos, localizadas na área do Grande Porto, e a Granel, perto de Lisboa.O grupo foi criado em 2018, como resultado da fusão entre a Ceres e a Germen, mas as suas origens remontam ao século XIX, com a criação da Moagem Ceres. .Concorrência não se opõe a venda da Cerealis a famílias Moreira da Silva e Silva Domingues