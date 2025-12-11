DN DN Brasil Men's Health Women's Health
GuestReady reforça operação nos Açores com aquisição de 80 unidades da 2RC Azores Housing

A operação sucede à parceria já consolidada com a Azores Casa, em junho, e insere‑se na estratégia de expansão da gestora no arquipélago.
A GuestReady intensificou a sua presença nos Açores ao integrar a 2RC Azores Housing, passando a gerir mais 80 propriedades na ilha de São Miguel.

A operação sucede à parceria já consolidada com a Azores Casa, em junho, e insere‑se na estratégia de expansão da gestora de alojamento local no arquipélago.

Com esta aquisição, a empresa afirma estar perto de cumprir a meta de ter 200 unidades geridas nos Açores num horizonte de 12 meses — somando as 80 unidades agora adquiridas às 60 integradas em junho.

Rui Silva, diretor‑geral da GuestReady em Portugal, diz que, com este negócio, a empresa reforça "o compromisso assumido de atingir as 200 unidades sob nossa gestão nos Açores num prazo de 12 meses".

A integração também teve impacto na equipa local, uma vez que se verifica um aumento para 15 do número de colaboradores dedicados aos Açores.

Sobre a gestão dos recursos humanos, Rui Silva explica que a opção passou, de novo, "por integrar os trabalhadores da 2RC Azores Housing nos nossos quadros, com o propósito não só de assegurar uma transição suave para eles, como também de garantir o melhor serviço possível aos clientes".

Além do reforço numérico do portefólio, a GuestReady vinca a intenção de manter uma operação com traço regional, trabalhando com atores locais para preservar a autenticidade do destino. "Queremos trabalhar com os atores locais, mantendo a autenticidade que torna os Açores um destino tão rico e tão forte a nível turístico. Para nós, valorizar a região e as suas pessoas é essencial", afirma Rui Silva.

Desde a entrada no mercado português, em 2018, a GuestReady já integrou várias empresas nacionais — incluindo Oporto City Flats, The Porto Concierge, AYS Madeira e Azores Casa — e diz gerir hoje mais de duas mil propriedades a nível global.

Açores
2RC Azores Housing
GuestReady

