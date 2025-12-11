GuestReady reforça operação nos Açores com aquisição de 80 unidades da 2RC Azores Housing

A GuestReady intensificou a sua presença nos Açores ao integrar a 2RC Azores Housing, passando a gerir mais 80 propriedades na ilha de São Miguel. A operação sucede à parceria já consolidada com a Azores Casa, em junho, e insere‑se na estratégia de expansão da gestora de alojamento local no arquipélago.Com esta aquisição, a empresa afirma estar perto de cumprir a meta de ter 200 unidades geridas nos Açores num horizonte de 12 meses — somando as 80 unidades agora adquiridas às 60 integradas em junho. Rui Silva, diretor‑geral da GuestReady em Portugal, diz que, com este negócio, a empresa reforça "o compromisso assumido de atingir as 200 unidades sob nossa gestão nos Açores num prazo de 12 meses".A integração também teve impacto na equipa local, uma vez que se verifica um aumento para 15 do número de colaboradores dedicados aos Açores. Sobre a gestão dos recursos humanos, Rui Silva explica que a opção passou, de novo, "por integrar os trabalhadores da 2RC Azores Housing nos nossos quadros, com o propósito não só de assegurar uma transição suave para eles, como também de garantir o melhor serviço possível aos clientes".Além do reforço numérico do portefólio, a GuestReady vinca a intenção de manter uma operação com traço regional, trabalhando com atores locais para preservar a autenticidade do destino. "Queremos trabalhar com os atores locais, mantendo a autenticidade que torna os Açores um destino tão rico e tão forte a nível turístico. Para nós, valorizar a região e as suas pessoas é essencial", afirma Rui Silva.Desde a entrada no mercado português, em 2018, a GuestReady já integrou várias empresas nacionais — incluindo Oporto City Flats, The Porto Concierge, AYS Madeira e Azores Casa — e diz gerir hoje mais de duas mil propriedades a nível global..GuestReady: Alojamento Local regista ocupação 25% acima de 2019 em julho