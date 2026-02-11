Heineken vai despedir até seis mil pessoas após queda nas vendas

A queda no consumo de cerveja vai custar o emprego a até seis mil trabalhadores da Heineken em 2026.

A informação foi transmitida pela empresa numa altura conturbada do negócio. A marca de cervejas neerlandesa espera um uma deterioração das contas ao longo do ano e tem planos para despedir um máximo de 7% da força de trabalho em todo o mundo, constituída por 87 mil pessoas.

Em simultâneo, os donos da Heineken continuam à procura de um novo CEO, depois de Dolf van den Brink renunciar ao cargo, há um mês. As vendas inferiores às registadas pela concorrência e as pressões dos investidores resultaram numa decisão inesperada do antigo líder.

O consumo de cerveja está em baixa, mas não apenas para a Heinkein. A Carlsberg, que rivaliza com a mesma, anunciou, em outubro, a intenção de reduzir custos, também em função da redução na faturação.