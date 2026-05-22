Hitachi Rail Portugal tem nova liderança após 36 anos com nomeação de Joaquim Santos como CEO

A Hitachi Rail nomeou Joaquim Santos para o cargo de CEO em Portugal com efeitos imediatos, sucedendo a João Araújo, que desempenhava as funções desde 1990, data do início da atividade da empresa na área da ferrovia em território nacional.

Engenheiro de Eletrónica e Telecomunicações pelo Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Joaquim Santos entrou na empresa em 1992 (então Alcatel Portugal) e amealhou mais de 30 anos de experiência no setor, com atuação em Portugal e mercados como França, Índia, Emirados Árabes, Austrália e Brasil, salienta a empresa em comunicado.

Antes da nomeação, exercia a função de vice‑presidente do Segmento de Negócio de Sistemas Integrados de Comunicação e Supervisão, liderando operações em 14 países e uma equipa superior a 1.400 colaboradores — responsabilidades que irá acumular a partir deste momento com o novo cargo de CEO.

Ao longo da carreira, sublinha a mesma nota de imprensa, participou em projetos de metro e redes ferroviárias de referência (Nova Deli, Cairo, Sydney, Dubai, Doha, Arábia Saudita, Taiwan, Filipinas e América Latina) e desempenhou funções de direção na sede em Paris.

De lembrar que a Hitachi Rail Portugal resultou da integração das atividades ferroviárias da Alcatel Portugal na Thales e da aquisição desta pela Hitachi Rail em 2024, tendo assumido posição de destaque na modernização da infraestrutura ferroviária nacional, sobretudo em sinalização, comunicações e supervisão.