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Hitachi Rail Portugal tem nova liderança após 36 anos com nomeação de Joaquim Santos como CEO

O novo responsável sucede a João Araújo, que desempenhava as funções desde 1990, data do início da atividade da empresa na área da ferrovia em território nacional.
Joaquim Santos, CEO da Hitachi Rail Portugal
Joaquim Santos, CEO da Hitachi Rail Portugal
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A Hitachi Rail nomeou Joaquim Santos para o cargo de CEO em Portugal com efeitos imediatos, sucedendo a João Araújo, que desempenhava as funções desde 1990, data do início da atividade da empresa na área da ferrovia em território nacional.

Engenheiro de Eletrónica e Telecomunicações pelo Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Joaquim Santos entrou na empresa em 1992 (então Alcatel Portugal) e amealhou mais de 30 anos de experiência no setor, com atuação em Portugal e mercados como França, Índia, Emirados Árabes, Austrália e Brasil, salienta a empresa em comunicado.

Antes da nomeação, exercia a função de vice‑presidente do Segmento de Negócio de Sistemas Integrados de Comunicação e Supervisão, liderando operações em 14 países e uma equipa superior a 1.400 colaboradores — responsabilidades que irá acumular a partir deste momento com o novo cargo de CEO.

Ao longo da carreira, sublinha a mesma nota de imprensa, participou em projetos de metro e redes ferroviárias de referência (Nova Deli, Cairo, Sydney, Dubai, Doha, Arábia Saudita, Taiwan, Filipinas e América Latina) e desempenhou funções de direção na sede em Paris.

De lembrar que a Hitachi Rail Portugal resultou da integração das atividades ferroviárias da Alcatel Portugal na Thales e da aquisição desta pela Hitachi Rail em 2024, tendo assumido posição de destaque na modernização da infraestrutura ferroviária nacional, sobretudo em sinalização, comunicações e supervisão.

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