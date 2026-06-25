H&M: Queda nas vendas não impede subida do resultado operacional para 425 milhões

A Hennes & Mauritz (H&M) registou um aumento do lucro líquido atribuível de 3% para 425 milhões de euros (4.710 milhões de coroas suecas) nos primeiros seis meses do seu ano fiscal, período que se iniciou em dezembro do ano passado e terminou em maio deste ano, apesar de uma queda das vendas líquidas de 6,8%, para 9,4 mil milhões.

A margem bruta da cadeia têxtil sueca melhorou para 53,8% (face a 52,3% no igual período anterior) e o resultado operacional subiu 4,3%, para 670 milhões de euros, fixando a margem operacional em 7,1% (6,4% um ano antes). Estes ganhos de eficiência ajudaram a compensar a redução das receitas.

Por mercados, a queda nas vendas foi generalizada: países nórdicos recuaram 1% (870 milhões), Europa Ocidental caiu 6% (3,2 mil milhões), Europa do Leste 4% (849 milhões) e Europa do Sul 3% (1,3 mil milhões de euros). No continente americano as receitas caíram 10% (dois mil milhões) e na região Ásia, Oceânia e África houve uma descida de 12% (1,2 mil milhões).

No segundo trimestre fiscal isolado, o lucro atribuível foi de 360 milhões, praticamente inalterado (+0,2%), e as vendas líquidas totalizaram cinco mil milhões, menos 3,3% face ao ano anterior. O trimestre sofreu um efeito negativo extraordinário de 61milhões de euros devido a custos de reestruturação, mas o lucro operacional manteve-se em 533 milhões, com uma margem operacional de 10,8% — quatro décimas acima.

Sobre as perspetivas de curto prazo, a H&M indica que as vendas em moeda local durante junho deverão ser "semelhantes" às do mesmo mês do ano anterior. A empresa afirma ainda que continuará a expandir-se na América Latina, com abertura prevista da primeira loja no Paraguai no segundo semestre de 2026 e entrada na Argentina em 2027.

O presidente executivo da empresa, Daniel Ervér, confessa que as vendas do trimestre ficaram "ligeiramente abaixo do previsto", enquanto a rentabilidade e os 'stocks' "evoluíram favoravelmente".

Sobre o plano de investimentos em tecnologia, revelou que a H&M vai atualizar a infraestrutura digital até ao final do ano, o que "irá apoiar o nosso desenvolvimento". O objetivo, segundo o CEO, é melhorar "a tomada de decisões", assegurar "processos mais rápidos" e obter "maior precisão no planeamento do sortido e dos 'stocks'".