É hoje: acionistas da Tesla podem aprovar prémio de até quase um bilião de dólares para Musk

Elon Musk já é o homem mais rico do mundo e pode tornar-se o primeiro bilionário. Nas mãos dos acionistas da Tesla, em que se inclui o próprio Musk, está a decisão de lhe atribuir um prémio cujo limite máximo se aproxima daquele valor.A votação vai ter lugar nesta quinta-feira, 6 de novembro. Em causa está um plano de pagamento destinado que pode render quase um bilião de dólares ao empresário, caso a Tesla cumpra determinadas métricas.A Assembleia Geral de acionistas da fabricante de carros elétricos está agendada para começar às 21 horas de Lisboa. Os acionistas inscritos poderão comparecer em Austin, Texas (EUA), enquanto os restantes têm a possibilidade de acompanhar a sessão de forma remota.Vai ser votada a possibilidade de Elon Musk, dono e CEO da Tesla, receber até quase um bilião de dólares, que seriam pagos em ações da própria empresa. Para tal, seria necessário a empresa superar determinados objetivos, definidos pelo próprio Musk, nos próximos dez anos.Caso o plano seja aprovado, permitirá ao empresário não apenas aumentar a fortuna pessoal, como também expandir o "poder" que tem na empresa, já que veria aumentado o número de votos que detém em Assembleias Gerais como esta. Para que tal seja possível, teria que haver uma diluição das ações da Tesla, o que significa que serão "gerados" e atribuídos a Musk novos títulos, pelo que todas as ações passaram a representar uma participação menor no capital da empresa.Prémio até 2035 exige à empresa atingir 8,5 biliões no mercadoNuma altura em que a Tesla vale perto de 1,4 biliões de dólares, a primeira meta definida no plano de pagamento diz respeito à possibilidade de a Tesla alcançar 2 biliões de dólares em capitalização de mercado. As "tranches" seguintes estão definidas para serem ativadas por cada aumento de 500 mil milhões de dólares. A última meta está fixada em 8,5 biliões e teria que ser alcançada até 2035.