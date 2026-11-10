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Holding da família Azevedo compra lojas Dez Prá Uma

Dona da Sonae quer expandir rede de refeições prontas, até agora centrada na Grande Lisboa.
Loja da marca Dez Prá Uma.
Loja da marca Dez Prá Uma.Foto: D.R.
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A SC Investments, holding da família Azevedo, anunciou esta terça-feira, 10 de novembro, a compra de uma posição maioritária na Dez Prá Uma, rede de lojas especializadas em refeições prontas refrigeradas e congeladas em Portugal. O valor do negócio não foi revelado.

A entrada da dona da Sonae permitirá acelerar o crescimento da marca, expandir as receitas e chegar a mais clientes, diz o comunicado da SC Investments a dar nota da operação.

Segundo a mesma fonte, a SC Investments "estabeleceu um acordo para a aquisição de uma participação maioritária na Dez Prá Uma", marca portuguesa fundada há mais de duas décadas.

A Dez Prá Uma tem uma rede de 12 lojas, espalhadas por Lisboa (Amoreiras, Colombo, Alvalade, Campo de Ourique, Restelo, Benfica, Guerra Junqueiro, Telheiras), Estoril, Miraflores, Oeiras e Setúbal, e uma plataforma online com entrega ao domicílio. Emprega cerca de 100 colaboradores.

No comunicado, a SC Investments afirma "pretender reforçar a presença do Dez Prá Uma na Grande Lisboa e expandir noutras regiões do país".

A SC Investments é uma holding de investimento que resultou da reorganização da Sonae Capital, e que opera nas áreas de Fitness (Solinca e Element) e Hotelaria (Editory). Está a investir em novos setores de atividade.

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