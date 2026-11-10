Holding da família Azevedo compra lojas Dez Prá Uma

A SC Investments, holding da família Azevedo, anunciou esta terça-feira, 10 de novembro, a compra de uma posição maioritária na Dez Prá Uma, rede de lojas especializadas em refeições prontas refrigeradas e congeladas em Portugal. O valor do negócio não foi revelado.

A entrada da dona da Sonae permitirá acelerar o crescimento da marca, expandir as receitas e chegar a mais clientes, diz o comunicado da SC Investments a dar nota da operação.

Segundo a mesma fonte, a SC Investments "estabeleceu um acordo para a aquisição de uma participação maioritária na Dez Prá Uma", marca portuguesa fundada há mais de duas décadas.

A Dez Prá Uma tem uma rede de 12 lojas, espalhadas por Lisboa (Amoreiras, Colombo, Alvalade, Campo de Ourique, Restelo, Benfica, Guerra Junqueiro, Telheiras), Estoril, Miraflores, Oeiras e Setúbal, e uma plataforma online com entrega ao domicílio. Emprega cerca de 100 colaboradores.

No comunicado, a SC Investments afirma "pretender reforçar a presença do Dez Prá Uma na Grande Lisboa e expandir noutras regiões do país".

A SC Investments é uma holding de investimento que resultou da reorganização da Sonae Capital, e que opera nas áreas de Fitness (Solinca e Element) e Hotelaria (Editory). Está a investir em novos setores de atividade.