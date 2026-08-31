Honda e Nissan vão desenvolver sistema operativo conjunto para veículos a partir de 2029

Os fabricantes automóveis japoneses Honda Motor e Nissan Motor anunciaram esta segunda-feira um acordo para desenvolver conjuntamente um sistema operativo para veículos, com lançamento previsto para o exercício fiscal de 2029.

Segundo as empresas, o acordo prevê a criação de um sistema comum de unidades de controlo eletrónico, responsáveis por gerir as principais funções dos veículos baseados em ‘software’.

A tecnologia deverá começar a ser aplicada a partir do exercício fiscal de 2029, que no Japão decorre entre abril desse ano e março de 2030.

Num comunicado conjunto, Honda e Nissan indicaram que a padronização permitirá tirar partido da experiência de engenharia e dos recursos de desenvolvimento de ambas as empresas, com o objetivo de melhorar a eficiência, acelerar a inovação e reforçar a competitividade através da redução de custos.

O acordo insere-se na aliança estratégica entre os dois fabricantes, que “continuam a explorar oportunidades de colaboração em diversas áreas para acelerar o progresso rumo à neutralidade carbónica e contribuir para um futuro sem acidentes mortais relacionados com os veículos”, lê-se no comunicado.

As empresas identificaram o domínio do ‘software’ para veículos inteligentes como uma área “importante” de cooperação, tendo em conta o ritmo acelerado da inovação tecnológica e a necessidade de reforçar a competitividade através de maior rapidez na investigação e desenvolvimento e de uma utilização mais eficiente do investimento.

Honda e Nissan iniciaram formalmente, no final de dezembro de 2024, negociações para uma fusão que, caso tivesse avançado, teria criado o terceiro maior fabricante automóvel do mundo em volume de vendas.

As negociações foram oficialmente interrompidas em fevereiro de 2025, devido a divergências sobre a estrutura de poder e propriedade da futura entidade.

Apesar do fracasso do processo de fusão, os dois fabricantes afirmaram que manteriam a cooperação no âmbito da parceria estratégica.