Horta Osório vai integrar o conselho de administração do Novo Banco

António Horta Osório vai regressar à banca portuguesa pela via do Novo Banco.

Segundo reporta o Jornal Económico, o banqueiro vai integrar o conselho de administração, enquanto não executivo. O convite partiu de Nicolas Namias, CEO do BPCE.

O grupo francês quer renovar o board do Novo Banco, de forma a espelhar o modelo de governance com o qual trabalha em França. Para tal, Horta Osório é um dos nomes que fazem parte de uma lista apresentada ao Banco de Portugal, para uma análise de fit and proper (adequação e idoneidade), de acordo com o mesmo jornal.

No passado, o banqueiro português reuniu um currículo invejável, tendo sido CEO do Santander UK e do Lloyds Bank, assim como chairman do extinto Credit Suisse. Atualmente, é vice-presidente não executivo do Crédit Commercial de France (CCF) e membro do supervisory board do polaco VeloBank.