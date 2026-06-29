Hotel "mais caro do mundo" reabre em Macau após anos de dificuldades financeiras

O hotel The 13 Palace em Macau, em tempos descrito como um dos mais caros e luxuosos alguma vez construídos no mundo, reabriu após anos de encerramentos e mudanças de proprietários.

O empreendimento de cinco estrelas combina arquitetura moderna com estética barroca europeia e oferece 199 suítes, todas com elevadores privados e serviço de quarto personalizado e disponível a qualquer hora.

Segundo a plataforma online do hotel, as reservas estão disponíveis a partir desta segunda-feira, 29 de junho, com preços entre 3.900 patacas (450 euros) e 6.500 patacas (750 euros) por noite.

Concebido em 2013 pelo empresário de Hong Kong Stephen Hung como “The 13 Hotel”, o projeto foi alvo de um investimento de 1,4 mil milhões de dólares (1,3 mil milhões de euros), com um custo médio de sete milhões de dólares (6,5 milhões de euros) por quarto, tendo sido em tempos designado como "o hotel mais caro do mundo".

O design do hotel foi elaborado em colaboração por arquitetos e designers do Japão, Hong Kong e Estados Unidos, incluindo o arquiteto de renome norte-americano Peter Marino.

A propriedade tinha como alvo o setor de jogo VIP, que representava na altura a maior percentagem das receitas dos casinos locais, prevendo incluir até 66 mesas de jogo VIP.

No entanto, o hotel nunca chegou a conseguir obter uma licença de casino em Macau, com a abertura adiada sucessivamente e com a eventual saída de Hung do projeto em 2018.