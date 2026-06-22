Hyperion e Repsol firmam acordo para PPA híbrido que une solar e eólico em Évora

A Hyperion Renewables e a Repsol assinaram um acordo de compra e venda de energia que combina produção solar e eólica num PPA híbrido (Hybrid Power Purchase Agreement), reforçando o compromisso de ambas com soluções energéticas de longo prazo que apoiem a descarbonização e acelerem a transição energética.

A eletricidade será gerada por dois projetos complementares no distrito de Évora, uma central fotovoltaica em Estremoz e um parque eólico em Sousel.

A conjugação destas tecnologias melhora a estabilidade do fornecimento de energia renovável ao longo do ano, graças à complementaridade entre produção solar e produção eólica, é referido em comunicado.

O fornecimento arranca em 2028 e prolonga‑se por um período de dez anos.

Em conjunto, os dois ativos deverão entregar à Repsol cerca de 140 mil MWh por ano, o que evita a emissão anual de mais de 23 mil toneladas de CO₂ e equivale ao consumo elétrico estimado de aproximadamente 40 mil habitações.

Aytea Alvarez Amandi, CEO da Hyperion Renewables, sublinha que o acordo representa um passo concreto na criação de soluções renováveis mais eficientes e previsíveis que respondem às necessidades de descarbonização das empresas.

"Acreditamos que os projetos híbridos terão um papel cada vez mais relevante na transição energética, pela sua capacidade de otimizar recursos, aumentar a complementaridade da produção e oferecer maior estabilidade aos consumidores", conclui.