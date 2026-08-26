Hyundai aumenta capacidade de produção em 1,27 milhões de veículos até 2030

A Hyundai Motor, principal fabricante de veículos da Coreia do Sul, vai aumentar a capacidade de produção mundial em 1,27 milhões de veículos e reforçar a oferta de veículos híbridos na América do Norte até 2030, foi anunciado esta quarta-feira.

Durante a apresentação dos planos de atividades, em Seul, na Correia do Sul, a empresa explicou que o aumento da capacidade será distribuído por 500.000 unidades adicionais na América do Norte, 320.000 na Índia, 200.000 na Coreia do Sul e 250.000 nos centros de produção CKD ('Completely Knocked-Down'), onde os veículos são enviados para a montagem.

A Hyundai dispõe atualmente de uma capacidade global de produção de cerca de cinco milhões de veículos por ano, segundo a agência de notícias local.

A empresa automóvel sul-coreana prevê oferecer mais de dez modelos híbridos na América do Norte até 2030 e que este tipo de veículos represente, nessa altura, 50% das vendas na região, com produção nas fábricas do Alabama e da Geórgia, nos Estados Unidos.

A empresa elevou ainda a meta de margem operacional consolidada para 2030 para mais de 9%, face à margem anterior, que se situava entre os 8% e os 9%.

A Hyundai reiterou igualmente que começará a implementar, em 2028, os robôs humanoides Atlas, desenvolvidos pela Boston Dynamics, na fábrica HMGMA na Geórgia.

Além disso, a fabricante automóvel anunciou hoje a renovação da parceria com a Shell, até 2031, prevendo o reforço da colaboração em áreas como investigação e desenvolvimento, 'marketing' de serviços e desporto motorizado, com foco em soluções para a mobilidade do futuro.

Entre as iniciativas estão a melhoria dos óleos de motor e o desenvolvimento de fluidos e líquidos de arrefecimento destinados a veículos elétricos. A colaboração será também alargada ao segmento de veículos de alto desempenho.