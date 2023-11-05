Hyundai quer surfar a onda azul dos serviços de mobilidade

Mergulhada nas ondas da eletrificação, a indústria automóvel continua a procurar soluções para navegar no mundo da mobilidade sustentável. Uma realidade que obriga os fabricantes a reinventarem-se. É o caso da Hyundai, que, cada vez mais, assume a sua identidade de operador de serviços de mobilidade.."A Hyundai não se limita a levar os condutores do ponto A ao ponto B e assume-se, atualmente, como mais do que uma marca automóvel: um operador de serviços de mobilidade. A promessa da Hyundai passa por transportar a mobilidade do presente para o futuro, rumo ao "Progresso pela Humanidade", a pensar nas próximas gerações", avança Paulo Ferreira, diretor de Comunicação & Relações Públicas da Hyundai Portugal. "Depois de uma trajetória há muito marcada pela eco mobilidade, o presente e o futuro da Hyundai passa, cada vez mais, pela mobilidade eletrificada". Exemplo disso é que a Hyundai planeia introduzir 17 novos modelos elétricos até 2030 e aumentar as vendas globais anuais de veículos elétricos para 1,87 milhões de unidades, em apenas seis anos.."Através da submarca IONIQ, a linha totalmente elétrica da Hyundai, a marca iniciou um novo capítulo na vanguarda da mobilidade ecológica, com mais opções elétricas, que permitem oferecer opções mais personalizadas aos seus condutores. O Hyundai IONIQ 5 e, mais recentemente, o Hyundai IONIQ 6 já comprovaram o sucesso desta aposta, tendo conquistado os prémios de World Car of the Year, World Electric Vehicle of the Year e World Car Design of the Year nos World Car Awards de 2022 e 2023, respetivamente", recorda Paulo Ferreira..A nível nacional, a Hyundai Portugal "quer continuar este caminho rumo à mobilidade sustentável e, por isso, expandimos a nossa atividade enquanto operador de serviços de mobilidade elétrica com o lançamento da Hyundai Blue e-Mobility, o nosso novo ecossistema de mobilidade totalmente integrada", assegura..A Hyundai Blue e-Mobility é um novo ecossistema de mobilidade totalmente integrada, com informação sobre postos de carregamento, soluções de energia, serviços de consultoria energética, no qual é, ainda, possível acompanhar o histórico de carregamentos e realizar pagamento e faturação digital através da app.."A plataforma apresenta-se como uma solução integrada no mercado para empresa e/ou particulares, sendo um ecossistema suportado por um website dedicado e uma app que serve de interface para os utilizadores, bem como uma plataforma de backoffice para gestão 360º de frotas de carregamento", explica.."Neste momento, ao escolher a solução de mobilidade da Hyundai Blue e-Mobility, os utilizadores usufruem de um serviço exclusivo e personalizado com inúmeras vantagens e benefícios", afirma Paulo Ferreira. "Essencialmente, temos soluções para todos, sejam particulares ou empresas, e a Hyundai Blue e-Mobility assume-se precisamente como uma solução completamente diferenciadora e única no mercado nacional, com o potencial de revolucionar a forma como nos deslocamos", salienta o responsável..O conceito é composto por três áreas: "O universo da Hyundai Blue integra a Blue Services, a Blue Chargers e a Blue Academy. Lançada em 2020, a plataforma Blue Academy é um espaço aberto onde todas as perguntas sobre eco mobilidade têm uma resposta simples e direta, sempre com base em informação rigorosa, testada e credível. Esta plataforma assumiu-se rapidamente como uma referência no setor e conta com um conjunto de simuladores que ajudam cada cliente a escolher a motorização eletrificada ideal para as suas necessidades, além de disponibilizar conteúdo sobre o futuro da eco mobilidade, esclarecendo dúvidas e partilhando dicas, sugestões e artigos relevantes"..Já o Blue Services permite tornar a experiência de ter um elétrico sempre confortável e descontraída, uma vez que a Hyundai Blue disponibiliza acesso gratuito a uma ampla rede pública e privada com mais de 3400 postos de carregamento em Portugal e, ainda, à rede europeia com mais de 300 mil postos", conta. Além disso, oferece serviços de mobilidade partilhada, soluções de gestão de frotas e financiamento..Por sua vez, o Blue Chargers disponibiliza soluções integradas de carregadores para equipar habitações particulares e empresas. "O serviço inclui carregador, instalação, gestão de carregamento, consumo e faturação através da app Blue e está disponível em diversas opções, desde 45 euros por mês, num prazo de 48 meses, abrangendo diferentes soluções de carregadores online ou offline e potência em função das necessidades de cada cliente, sem qualquer fidelização a operador de energia", refere Paulo Ferreira..Por fim, "o pacote Simply Blue, cuja subscrição integra a app Blue, dá acesso a vantagens únicas, como a instalação e manutenção de carregador Wallbox, incluindo carregador de substituição". O serviço tem cobertura total de garantia durante quatro anos e utilização de viatura a combustão até sete dias por ano..Os ecossistemas integrados de mobilidade farão, certamente, parte do futuro, uma vez que oferecem acesso a uma variedade de opções de transporte que são convenientes, eficientes e sustentáveis. "Já assistimos a isso, inclusivamente, nos dias de hoje: as pessoas usam carro próprio para viagens longas, serviços de mobilidade partilhada para viagens curtas e transporte público para viagens de conexão", afirma.