IA contribui para causas humanitárias em situações extremas. Amazon apoia startup portuguesa

A Amazon, através da AWS, apoia 12 startups europeias, entre as quais uma portuguesa. O objetivo passa por fazer uso da Inteligência Artificial (IA) para impulsionar ações ligadas a causas sociais.

Em causa está a Hala Systems, que está sediada em Portugal e foi uma das 12 vencedoras do AWS Pioneers Project, um programa desenvolvido pela empresa norte-americana. O objetivo passa por apoiar o desenvolvimento de tecnologia europeia tendo em vista uma maior escalabilidade.

O DN/DV esteve à conversa com Begoña Sesé de Lucio, Head of Product na Hala Systems, que explica que a empresa usa tanto a Cloud como a IA, desenvolvidas pela AWS, para "construir soluções inovadoras e com impacto social global."

Isto porque a empresa se especializa em desenvolver tecnologia para situações críticas, como são as de resposta humanitária e gestão de crises. Está presente em países como Síria e Ucrânia, nos quais se vivem situações deficitárias.

Ora, a parceria com a AWS já vem de trás e visa acelerar o tratamento dos dados recolhidos pela Hala. Tal é feito com recurso a agentes que funcionam com recurso a IA. Os responsáveis da empresa portuguesa acreditam que ali os dados ficam seguros.

"Para nós, são importantes agentes de IA que cruzem e combinem informação de forma autónoma", diz a responsável. Em simultâneo, "tem que haver alguém por trás, porque o objetivo é apoiar as decisões e tomar decisões que sejam mais rápidas e mais informadas, em diferentes contextos, sobretudo quando há muita informação", de acordo com Begoña Sesé de Lucio.

Estas são funções na linha das que os agentes de IA já desempenham em organizações dos mais diversos setores. Realizam trabalhos mais monótonos ou repetitivos, com o propósito de deixar para os profissionais as funções que exigem maior raciocínio ou perícia.

Neste âmbito, o trabalho da IA passa por processar grandes volumes de dados não estruturados (que chegam de satélites e comunicações, por exemplo), de forma a proteger civis e apoiar decisões, entre outras vertentes.

Quem também falou com o DN/DV foi André Rodrigues, Head of Technology na AWS Europe South na Amazon Web Services (AWS) e porta-voz da AWS em Portugal.