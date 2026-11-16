IA já é utilizada em 93,9% das funções de auditoria interna em Portugal, revela estudo da Deloitte

A Inteligência Artificial (IA) já é utilizada em 93,9% das funções de auditoria interna em Portugal, embora mais de metade das organizações limite a sua aplicação a 15% das atividades, revela um estudo da Deloitte divulgado esta segunda-feira.

De acordo com o estudo “Auditoria Interna 2026 | O Retrato da Profissão em Portugal”, que recolheu respostas de 82 diretores de auditoria interna, 56,1% das organizações recorrem à IA em até 15% das atividades, enquanto apenas 4,9% reportam uma utilização superior a 50%.

A utilização desta tecnologia concentra-se sobretudo em tarefas de pesquisa, resumo e apoio à revisão, referidas por 79,2% dos responsáveis que já utilizam IA.

O recurso à tecnologia é também feito no reporte e comunicação (45,5%) e no planeamento e avaliação de risco (42,9%).

Apesar da elevada adoção, o estudo identifica uma falta de competências tecnológicas nas equipas: 46,3% das direções de auditoria interna não dispõem de profissionais com competências em tecnologias de informação e 53,7% não contam com auditores com certificações CIA e/ou CISA, certificados globais para auditores internos.

Esta realidade contrasta com as prioridades para os próximos três anos, período em que 78% dos responsáveis consideram os dados, a tecnologia e a IA competências críticas para a profissão, enquanto 72% destacam o pensamento crítico e a capacidade de análise.

A falta de competências e capacidades é apontada por 53,7% dos inquiridos como uma das principais barreiras à adoção da IA, seguindo-se as preocupações com a privacidade e segurança dos dados (52,4%) e a falta de tempo para aprofundar o conhecimento da tecnologia e das suas aplicações (43,9%).

O estudo identifica também limitações na infraestrutura tecnológica das organizações, com 43,9% das funções de auditoria interna a não disporem de um sistema informático de suporte às diferentes atividades, incluindo 12,2% que preveem implementar um sistema durante o próximo ano.

Em matéria de recursos, 82,9% dos responsáveis antecipam a manutenção ou o aumento do orçamento da função nos próximos um a dois anos, enquanto apenas 4,9% preveem uma redução.

A Deloitte identifica ainda oportunidades de melhoria nos mecanismos de controlo da qualidade, uma vez que 53,7% dos participantes não realizaram uma avaliação externa da qualidade nos últimos cinco anos e 43,9% afirmam nunca ter realizado este tipo de avaliação.

Ao nível da independência da função, apenas 43,9% dos responsáveis reportam funcionalmente ao órgão de fiscalização e administrativamente ao presidente executivo (CEO), modelo previsto nas Normas Globais de Auditoria Interna.

O estudo teve como base a realização de um inquérito entre 26 de agosto e 21 de setembro de 2026 e abrangeu responsáveis de auditoria interna de instituições de diferentes dimensões e de mais de sete setores de atividade.