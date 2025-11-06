IA pode ter crescentes riscos no sistema financeiro alemão, alerta Bundesbank

O Bundesbank alertou esta quinta-feira, 6 de novembro, para os crescentes riscos que a inteligência artificial (IA) poderia representar para o sistema financeiro alemão, no relatório anual sobre estabilidade financeira.Se a IA pode melhorar a eficiência dos serviços financeiros e apoiar decisões de crédito ou investimento, o seu impacto permanece "difícil de prever", afirma o banco central."As oportunidades e os riscos relacionados à IA ocupam, portanto, um lugar central nas discussões sobre os possíveis efeitos na estabilidade financeira", segundo o documento.As instituições bancárias alemãs já utilizam cada vez mais a IA, por exemplo, para 'chatbots' no relacionamento com o cliente, mas pouco em áreas centrais como análise de solvência de um cliente ou negociação.Os riscos de crédito e mercado poderiam diminuir se os modelos de IA processassem as informações de forma mais rápida e sistemática.Mas se os modelos forem treinados "em conjuntos de dados semelhantes, eles podem causar um comportamento homogéneo, acentuando as exagerações nos mercados financeiros e a volatilidade", adverte o banco central.A IA também poderia reforçar as concentrações e dependências no sistema financeiro: quanto mais caro for o seu uso ou o desenvolvimento de modelos próprios, mais certos atores poderiam aumentar o seu poder de mercado, e novas dependências em relação a poucos fornecedores poderiam surgir, segundo o documento.O Bundesbank também alerta para riscos indiretos: a automação poderia alterar os modelos económicos tradicionais, reduzir a procura de mão-de-obra e complicar a avaliação dos riscos de crédito em certos setores, potencialmente acentuando os riscos de mercado e de falência.Perante estas incertezas, o Bundesbank defende uma vigilância maior dos sistemas de IA utilizados no seio das atividades bancárias.O Bundesbank propõe, neste caso, uma cooperação internacional, nomeadamente através do Conselho de Estabilidade Financeira (Financial Stability Board), um órgão internacional criado após a grande crise de 2008 e sediado em Basileia, na Suíça.No relatório anual, o Bundesbank afirma ainda que as tensões geopolíticas e os conflitos comerciais, como o aumento da dívida pública na Europa, são fatores que pesam sobre a estabilidade do sistema financeiro alemão.Nesse contexto, as "muito altas" avaliações de ações e títulos fazem com que esses produtos de investimento não estejam a salvo de "correções bruscas", conclui o Bundesbank.