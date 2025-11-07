DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Empresas

IAG ganha 2,7 mil milhões de euros até setembro

Empresa que já manifestou interesse na TAP concluiu quase integralmente o programa de recompra de ações por mil milhões em fevereiro e tem a intenção de anunciar novas distribuições aos acionistas.
IAG ganha 2,7 mil milhões de euros até setembro
Publicado a

A IAG, empresa que detém as companhias aéreas Iberia, Vueling e British Airways, registou um lucro líquido de 2.703 milhões de euros até setembro, um aumento de 15,15% em comparação com o mesmo período do ano passado.

A empresa, que já manifestou interesse na compra da TAP, concluiu quase integralmente o programa de recompra de ações por 1.000 milhões de euros em fevereiro de 2025 e declarou a sua intenção de anunciar novas distribuições aos acionistas quando apresentar seus resultados, do ano fiscal.

De acordo com a informação enviada esta sexta-feira, 7, pela companhia à Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMV) de Espanha, o lucro operacional subiu 18,3%, para 3.931 milhões de euros.

A receita total aumentou para 25.234 milhões de euros, um crescimento de 4,9%, com a dívida financeira a ficar nos 14.783 milhões de euros.

"Continuamos focados em criar valor a longo prazo para os nossos acionistas, contribuindo para o alcance dos nossos objetivos financeiros com investimentos disciplinados para o futuro, visando aprimorar a experiência do cliente e a eficiência operacional", afirmou o presidente executivo da IAG, Luis Gallego.

Na apresentação de resultados, a empresa disse estar no caminho certo para alcançar mais um ano de crescimento de receita e lucro, com uma melhoria das margens e fortes retornos para os seus acionistas.

"Estamos a executar a nossa estratégia e continuamos a construir um negócio que proporcionará criação de valor sustentável ao longo do ciclo", assegurou.

Na quinta-feira, o presidente executivo (CEO) da Air France-KLM, Benjamin Smith, confirmou que vai formalizar a manifestação de interesse na compra da TAP nas próximas semanas.

A IAG e a Lufthansa também já manifestaram publicamente o seu interesse na TAP.

IAG ganha 2,7 mil milhões de euros até setembro
IAG acredita que TAP pode ter sucesso no grupo se “termos forem adequados”
TAP
Lucro
IAG

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt