IAPMEI lança bolsa de 900 euros mensais para jovens que criem empresas inovadoras

O IAPMEI abriu um concurso que visa apoiar jovens no desenvolvimento de empresas criadas pelos próprios. Há uma bolsa mensal e estão preparados prémios que totalizam cinco mil euros. Tudo acontece através de fundos europeus.

Destinado a jovens licenciados com até 29 anos, o StartUP Voucher Innovate 2025-2026 destina-se a apoiar empresas inovadoras. O foco está naquelas que operem em áreas de base tecnológica e estejam alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Os jovens selecionados terão acesso a um percurso de capacitação de nove meses, que estará dividido em três fases. Combina "apoio financeiro, acompanhamento especializado e ligação ao ecossistema nacional de inovação", pode ler-se num comunicado do IAPMEI.

Acresce ainda o apoio da Rede Nacional de Incubadoras e da Rede Nacional de Mentores, a par de "atividades de networking, sessões temáticas, bootcamps, skill labs, technical clinics e Demo Days", acrescenta-se. Estão ainda nos planos a imersão em ambiente empresarial e meetings com entidades do ecossistema, assim como o apoio especializado em ODS e ESG.

Quem pode ser selecionado e quais os benefícios?

Os destinatários são jovens até aos 29 anos, com licenciatura ou grau superior, que não estejam a estudar, em formação ou a trabalhar e que não tenham outras fontes de rendimento. Devem ter domicílio fiscal nas regiões NUTS II Norte, Centro ou Alentejo, e projetos ainda em fase de ideia.

O desenvolvimento destes últimos, para criação do próprio emprego, será apoiado com uma bolsa mensal de 900 euros (máximo de duas bolsas por projeto) durante nove meses. Seguir-se-ão dois prémios intercalares de 1.500 euros e um prémio final de dois mil euros, em função da criação do próprio emprego.

O StartUP Voucher é promovido pelo IAPMEI e cofinanciado pelo Compete2030, Portugal2030 e União Europeia, através do Fundo Social Europeu+.

As candidaturas podem acontecer até às 18 horas de dia 25 de agosto.