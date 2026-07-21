Empresas

IAPMEI lança bolsa de 900 euros mensais para jovens que criem empresas inovadoras

O concurso destina-se a incentivar à inovação, na Rede Nacional de Incubadoras. Envolve até cinco mil euros em prémios para cada selecionado que crie o seu próprio emprego.
IAPMEI lança bolsa de 900 euros mensais para jovens que criem empresas inovadoras
Publicado a

O IAPMEI abriu um concurso que visa apoiar jovens no desenvolvimento de empresas criadas pelos próprios. Há uma bolsa mensal e estão preparados prémios que totalizam cinco mil euros. Tudo acontece através de fundos europeus.

Destinado a jovens licenciados com até 29 anos, o StartUP Voucher Innovate 2025-2026 destina-se a apoiar empresas inovadoras. O foco está naquelas que operem em áreas de base tecnológica e estejam alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Os jovens selecionados terão acesso a um percurso de capacitação de nove meses, que estará dividido em três fases. Combina "apoio financeiro, acompanhamento especializado e ligação ao ecossistema nacional de inovação", pode ler-se num comunicado do IAPMEI.

Acresce ainda o apoio da Rede Nacional de Incubadoras e da Rede Nacional de Mentores, a par de "atividades de networking, sessões temáticas, bootcamps, skill labs, technical clinics e Demo Days", acrescenta-se. Estão ainda nos planos a imersão em ambiente empresarial e meetings com entidades do ecossistema, assim como o apoio especializado em ODS e ESG.

Quem pode ser selecionado e quais os benefícios?

Os destinatários são jovens até aos 29 anos, com licenciatura ou grau superior, que não estejam a estudar, em formação ou a trabalhar e que não tenham outras fontes de rendimento. Devem ter domicílio fiscal nas regiões NUTS II Norte, Centro ou Alentejo, e projetos ainda em fase de ideia.

O desenvolvimento destes últimos, para criação do próprio emprego, será apoiado com uma bolsa mensal de 900 euros (máximo de duas bolsas por projeto) durante nove meses. Seguir-se-ão dois prémios intercalares de 1.500 euros e um prémio final de dois mil euros, em função da criação do próprio emprego.

O StartUP Voucher é promovido pelo IAPMEI e cofinanciado pelo Compete2030, Portugal2030 e União Europeia, através do Fundo Social Europeu+.

As candidaturas podem acontecer até às 18 horas de dia 25 de agosto.

IAPMEI lança bolsa de 900 euros mensais para jovens que criem empresas inovadoras
Governo lança novo concurso de StartUp Voucher com apoio de cinco milhões para jovens empreendedores
ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
IAPMEI
concurso público
StartUp Voucher
Diário de Notícias
www.dn.pt