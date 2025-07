IAPMEI reconhece constrangimentos de tesouraria no Portugal 2020

Em resposta a perguntas da Lusa, depois de denúncias de empresários com projetos ao abrigo do programa, aos quais o IAPMEI disse não ter disponibilidade de verbas para efetuar pagamentos nos últimos meses, a entidade explicou que "com o aproximar do encerramento do Portugal 2020 [PT 2020], e na exata medida do que sucedeu nos programas comunitários que o antecederam, o foco recai em antecipar quebras futuras dos valores aprovados, garantindo assim a plena absorção das verbas comunitárias".