A Iberdrola abandonou o projeto de hidrogénio e amoníaco verdes que queria instalar em Sines. Em contrapartida, a portuguesa Fortitude Capital tem agora planos para construir um data center (centro de dados) na mesma zona, segundo noticia o Expresso.

A informação foi facultada pela Aicep Global Parques (AGP), que gere os 3.306 hectares destinados a projetos empresariais da Zona Industrial e Logística de Sines (ZILS). Em causa está, por um lado, a desistência da elétrica espanhola do Green Ammonia Express. Por outro, há novos investimentos na calha.

Desde logo, a sociedade de investimentos Fortitude Capital está a desenvolver um projeto para aquilo que será o Hermes Data Center, um "centro de dados para inteligência artificial, com 202 megawatts", lê-se no site da empresa, que não divulga valores. Esta é uma das mais recentes entradas na lista de "intenções" de investimentos para Sines, elaborada pela AGP.

A mesma lista conta com vários projetos avaliados em milhares de milhões de euros e mais poderão surgir, no futuro. No topo da lista, está o centro de dados que junta Altice, NOS, Sonae e Microsoft, entre outras empresas. A Start Campus planeia investir 8,5 a dez mil milhões de euros.