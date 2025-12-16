Iberdrola BP Pulse acelera infraestrutura ultrarrápida com 2.000 pontos operacionais

A Iberdrola BP Pulse atingiu mais de 2.000 pontos de carregamento públicos operacionais na Península Ibérica, dois anos após a criação da joint venture, afirmando‑se como líder no segmento ultrarrápido. A expansão — que duplicou a rede em menos de um ano — pretende acelerar a eletrificação dos transportes e, segundo a empresa, terá evitado mais de 28.000 toneladas de CO₂ em 2025.Mais de 70% da rede na Península Ibérica oferece potência superior a 100 kW, sendo que em Portugal, a empresa disponibiliza já mais de 300 postos acima dessa potência, com alguns equipamentos a chegar a 600 kW para veículos ligeiros, refere em comunicado. A capacidade de carregar até 300 km de autonomia em cerca de 15 minutos é destacada como fator que reduz a barreira à adoção de veículos elétricos e potencia fluxos interurbanos e turísticos.Pablo Pirles, diretor‑geral da Iberdrola BP Pulse, citado no documento, diz que “proporcionar um carregamento ultrarrápido, simples e acessível é a nossa forma de acelerar o desenvolvimento da mobilidade elétrica em Espanha e Portugal”.Do ponto de vista económico, a rede concentra investimentos em corredores logísticos e pontos fronteiriços que beneficiam o transporte de mercadorias, realça a empresa, destacando a introdução do primeiro carregador MCS público da Europa, em Espanha (capaz de >1.000 kW), e a oferta de mais de 100 lugares compatíveis com veículos pesados em rotas estratégicas.O objetivo, diz, passa por reduzir tempos de paragem e potenciar a transição do setor rodoviário para elétrico.Segundo a joint venture, a operação da estação ultrarrápida do Seixal, com capacidade até 600 kW para automóveis, e o megahub de 70 lugares em Granada sublinham a aposta em pontos de alto fluxo. Estes investimentos geram efeitos indiretos na cadeia de valor — desde fornecedores de infraestrutura até serviços associados nas áreas de serviço — e posicionam Portugal e Espanha como corredores competitivos para mobilidade elétrica na Europa, diz na mesma nota..Iberdrola e BP investem mil milhões em carregamentos elétricos em Portugal e Espanha