Iberdrola inaugura parque eólico do Tâmega após investimento de 346 milhões

A Iberdrola iniciou a operação do parque eólico Tâmega Norte, com 195 MW distribuídos por 27 aerogeradores Vestas, o primeiro dos dois parques que integram o Parque Eólico do Tâmega, entre Cabeceiras de Basto e Montalegre.

O projeto é o primeiro híbrido eólico‑hidroelétrico ligado à rede na Península Ibérica e combina geração eólica com armazenamento por bombagem do Sistema Eletroprodutor do Tâmega.

Do ponto de vista económico, o conjunto (Norte e Sul) representa um investimento total de 346 milhões de euros, dos quais 237 milhões correspondem ao Tâmega Norte e 109 milhões ao Tâmega Sul.

A produção anual prevista para o Tâmega Norte é de cerca de 414 GWh, enquanto o Tâmega Sul deverá gerar 185 GWh, com a energia a ser integrada pela REN através do nó de Ribeira de Pena.

O projeto mobilizou mão‑de‑obra significativa durante a construção, com picos entre 450 e 500 trabalhadores, e envolveu maioritariamente empreiteiros portugueses (CJR, Socorpena, Conduril, Laso) e fornecedores europeus, como Haizea Wind e Vestas, salienta a energética em comunicado.

O financiamento inclui o Banco Europeu de Investimento e a participação do Norges Bank, que passará a deter 49% do capital quando o complexo estiver operacional.

Do ponto de vista ambiental e de sistema, a hibridização permite partilhar infraestruturas, reduzir impactos e melhorar a estabilidade da rede, armazenando energia para libertação quando necessário.

Os parques deverão evitar mais de 230 mil toneladas de emissões de CO₂ por ano e foram executados em conformidade com a Declaração de Impacte Ambiental e medidas de mitigação e monitorização, salienta a Iberdrola no mesmo documento.