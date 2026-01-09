Iberdrola inaugura parque fotovoltaico na Alemanha para produção de aço com baixo carbono

A Iberdrola colocou em operação em Schadewohl (Saxónia‑Anhalt), Alemanha, uma central fotovoltaica de 65 MWp destinada a fornecer energia renovável à siderúrgica Salzgitter AG. A instalação, composta por mais de 92 mil painéis, deverá gerar cerca de 60 GWh por ano — energia suficiente para abastecer mais de 20 mil habitações (aproximadamente 40 mil pessoas) — e evitar a emissão de cerca de 23 mil toneladas de CO2 anualmente, segundo a energética.Toda a produção eléctrica será dedicada à fabricação de aço com baixo carbono, integrando‑se na estratégia de descarbonização do setor siderúrgico, um dos mais intensivos em consumo energético. O projecto insere‑se num contrato de compra de energia a longo prazo (PPA) com validade de 15 anos, pelo qual a Iberdrola se compromete a entregar 900 GWh ao grupo Salzgitter durante esse período temporal.A construção decorreu por fases com a participação de empresas especializadas — entre as quais Solarpro, P&Q e EMT — e de fornecedores locais, potenciando emprego e actividade económica na região. A Iberdrola lidera o mercado europeu de PPA e dispõe de acordos em Espanha, Portugal, Alemanha, Itália, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil e Austrália, apoiados pelo seu portefólio eólico (terrestre e offshore), fotovoltaico e pelo seu mix de geração. .Lucros da Iberdrola caem 3% até setembro para 5.307 milhões de euros\n