Iberdrola recebe autorizações para vender negócio na Hungria por 171 milhões

A Iberdrola concluiu a venda do seu negócio na Hungria por 171 milhões de euros, após obter todas as autorizações necessárias, informou esta quinta-feira, 22, a empresa.

A empresa de energia, presente em Portugal, vendeu 100% das ações da Iberdrola Renovables Magyarország KFT, proprietária do seu negócio na Hungria, a um consórcio formado pela Premier Energy, que já adquiriu os ativos da empresa na Roménia em 2024, e uma filial do grupo húngaro iG TECH Capital.

A operação, avaliada em 171 milhões de euros, inclui o preço das ações da empresa (128 milhões) e um dividendo distribuído antes do encerramento (43 milhões).

Os ativos vendidos incluem 158 megawatts (MW) de capacidade eólica operacional, colocada em funcionamento pela Iberdrola desde a sua entrada no país em 2008, dos quais 124 MW já estão a vender a sua energia no mercado livre, após completarem o período tarifário regulatório de 15 anos, e os restantes 34 MW farão o mesmo em menos de um ano, informou a empresa.

A operação faz parte da estratégia da Iberdrola de concentrar os investimentos nos seus principais negócios e em mercados-chave, como os Estados Unidos e o Reino Unido.