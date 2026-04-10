Iberdrola sobe participação na Neoenergia para 98% após OPA de 980 milhões

A Iberdrola anunciou a aquisição de 14,21% do capital da sua filial brasileira Neoenergia, o que corresponde a um total de 172.512.742 ações por um valor de 5.825 milhões de reais (cerca de 980 milhões de euros).

A energética eleva assim a sua participação para aproximadamente 98% do capital social.

A operação foi comunicada esta quinta‑feira pela elétrica espanhola e inclui a liquidação financeira prevista para 24 de abril.

Com a compra, ficará em circulação apenas 2% do capital — cerca de 24,2 milhões de ações — que, por ora, mantêm cotação na Bolsa de São Paulo.

A Iberdrola pagou 33,77 reais por ação (aproximadamente 6,6 dólares à taxa de câmbio atual), valor definido no folheto da oferta pública de aquisição (OPA).

Com esta operação, a Iberdrola fica titular direta ou indiretamente de 1.189.541.854 ações ordinárias da Neoenergia, pelo que a empresa brasileira deixará de negociar no segmento Novo Mercado da B3, o patamar de maior governança corporativa, avançando para um processo de conversão do seu registo como companhia aberta.

Quando a fração em circulação for inferior a 5% do total, a Iberdrola convocará uma assembleia geral extraordinária para decidir o resgate compulsório das ações remanescentes.

Os acionistas que não tenham aderido à OPA poderão vender as suas ações até 11 de maio ou até à eventual aprovação do resgate compulsório, caso este ocorra antes, ao mesmo preço por ação oferecido na oferta pública de aquisição, segundo informação citada pela agência Efe.

A Iberdrola justifica a operação como um passo para simplificar a estrutura corporativa e organizativa da Neoenergia e para reforçar o seu compromisso com o negócio de redes e com o mercado brasileiro.

A Neoenergia é uma das maiores elétricas no Brasil, com presença em 19 dos 27 estados brasileiros e atuação nas áreas de geração, transmissão, distribuição e comercialização.