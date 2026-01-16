Iberdrola vai a tribunal para bater de frente com Trump

A Iberdrola interpôs na Justiça norte-americana uma ação contra a decisão de Donald de Trump que visa suspender a construção de um parque eólico offshore. Em causa está o Vineyard Wind 1, que entra nos planos da Vineyard Wind, uma empresa que resulta do acordo que liga a filial norte-americana da Iberdola, a Avangrid, e a Copenhagen Infrastructure Partners (CIP).A administração liderada por Donald Trump decretou a suspensão das obras. Em resposta, a firma interpôs uma ação no Tribunal Federal de Massachusetts com o objetivo de conseguir uma ordem contra a aquela decisão.Recorde-se que a Iberdrola conta com presença no mercado português e nesta quinta-feira, 15 de janeiro, teve conhecimento de que vai receber um empréstimo para a construção de dois parques eólicos no território nacional.A joint-venture alerta que a decisão tomada pela administração norte-americana "viola a lei aplicável e, por não ser imediatamente retirada, vai provocar danos imediatos e irreparáveis ao projeto e às comunidades que vão beneficiar" daquela fonte de energia, destinada à região de New England. Esta fica no nordeste dos EUA e inclui seis estados.A administração de Trump tomou posse em janeiro de 2024 e tem optado por uma política de desincentivo às energias renováveis, em contraste com a anterior, liderada por Joe Biden..Iberdrola inaugura parque fotovoltaico na Alemanha para produção de aço com baixo carbono\n\n.Lucros da Iberdrola caem 3% até setembro para 5.307 milhões de euros\n