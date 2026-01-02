Iberia reorganiza conselho executivo sob comando de Marco Sansavini

A companhia aérea Iberia aprovou esta sexta-feira, 2 de janeiro, a redução do seu Conselho de Administração de nove para cinco membros, com Marco Sansavini a liderar este órgão, foi anunciado.Em comunicado, a empresa espanhola indicou que o seu Conselho de Administração é liderado por Marco Sansavini (presidente executivo).Deste órgão fazem ainda parte a diretora comercial da Iberia, María Jesús López Solas, a diretora jurídica do grupo IAG, Sarah Clements, o presidente executivo do El Corte Inglés, Santiago Bau Arrechea, e o secretário-geral do El Corte Inglés, Rafael Díaz Yeregui.“Com esta medida, a Iberia reforça o seu compromisso com a eficiência na gestão e na governação corporativa, alinhando a sua estrutura com a das restantes empresas do grupo IAG”, referiu.O IAG, dono da Ibérica, foi um dos grupos europeus que manifestou interesse na compra da TAP, a par da British Airways e da Lufthansa.No ano passado, o Governo de Luís Montenegro aprovou o decreto-lei que prevê a venda de até 44,9% do capital, com 5% reservados aos trabalhadores. .Dona da Iberia entra formalmente na corrida à compra da TAP \n