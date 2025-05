Iberis Capital prevê fechar 2023 com investimentos na ordem dos 200 milhões de euros

No entanto, em Portugal o investimento em I&D está abaixo da média europeia e no ano passado representou 1,7% do PIB. Em 2030 o objetivo é que atinja os 3%. Para João Henriques, "ainda há uma tentativa muito grande de direcionar o I&D de forma específica". E exemplifica com os fundos SIFIDE. "Tomaram a decisão de dizer que estes fundos só podem investir em empresas que gastem mais do que 7,5% das suas vendas em I&D. Isto tem dois impactos. Um de primeira ordem, que eu entendo que era aquilo que se pretendia que era levar o investimento para as startups. A outra coisa que acontece é quando eu faço uma métrica em função das receitas, estou a discriminar setores", afirmou, garantindo, no entanto que percebe a intenção da medida, feita para "evitar abusos".